Kathrin Peter: "Gesunder Konkurrenzkampf"

Nur noch wenige Monate bis zur Weltmeisterschaft - und die U 20-Frauen-Nationalmannschaft lässt mit ihren jüngsten Leistungen die Vorfreude auf das Turnier in Kolumbien immens steigen. Beim umkämpften 0:0 gegen die USA und dem souveränen 4:0 gegen Kanada zeigte das Team von Kathrin Peter, was bereits jetzt - wenige Monate nach der festen Etablierung der U 20-Frauen in ihm steckt. Im DFB.de-Interview spricht die DFB-Trainerin über die Stärken ihrer Mannschaft und die Bedeutung der Weltmeisterschaft für die jungen Spielerinnen.

DFB.de: Nach zwei sehr überzeugenden Leistungen gegen die USA und Kanada: Mit welchem Gefühl haben Sie Ihre Spielerinnen wieder zu ihren Vereinen geschickt?

Kathrin Peter: Mit einem sehr guten Gefühl. Wir haben in diesen Tagen unter Topbedingungen richtig gut gearbeitet und konnten einen weiteren großen Schritt machen.

DFB.de: Was hat Sie während des Lehrgangs bei Ihrer Mannschaft besonders überzeugt?

Peter: Der Fokus mit dem die Mädels in jedes Training, in jede Besprechung gehen. Sie sind von der Art, wie wir Fußball spielen, überzeugt und wollen dies immer weiter perfektionieren. Und wie sie die Trainingsinhalte auf dem Platz gegen wirklich starke Gegnerinnen umsetzen, macht mich auch ein wenig stolz. Beide Spiele zu Null zu spielen, gibt zusätzliches Selbstvertrauen.

DFB.de: Was gilt es noch zu verbessern?

Peter: Wir sind auf einem guten Weg und haben gesehen, dass wir gegen Topnationen nicht nur mithalten, sondern die Spiele teilweise auch dominieren können. Jetzt geht es darum, diese Dominanz über die gesamte Spielzeit ausüben zu können, den Rhythmus des Spiels zu bestimmen und im letzten Drittel noch effektiver zu werden.

DFB.de: Wie sehr ist Ihr Team während der vergangenen Maßnahmen schon zu einer Einheit zusammengewachsen?

Peter: Die Stimmung ist richtig gut. Es gibt einen gesunden Konkurrenzkampf auf den verschiedenen Positionen, aber die Spielerinnen unterstützen sich gegenseitig und haben zusammen viel Spaß auf und neben dem Platz.

DFB.de: Hat die erfolgreiche Maßnahme Ihre Vorfreude und die Ihrer Mannschaft auf die Weltmeisterschaft in Kolumbien noch einmal gesteigert?

Peter: Na, klar. Es wird für uns alle eine Riesenerfahrung werden. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass wir das Zeug dazu haben, eine gute Rolle im Turnier spielen zu können. Am Ende wird dieses Turnier für jede Spielerin ein Meilenstein in ihrer persönlichen und fußballerischen Entwicklung sein.

