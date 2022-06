Katalog für Team Base Camps vorgestellt

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) lädt potenzielle Teilnehmer dazu ein, ihre Team Base Camps für die UEFA EURO 2024 in Deutschland auszuwählen. Der zugehörige offizielle Onlinekatalog wurde heute veröffentlicht.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) haben die Expert*innen von UEFA Team Services in Nyon sowie Mitarbeiter*innen der EURO 2024 GmbH und des DFB-Reisebüros rund 100 Hotels und Trainingseinrichtungen besucht und dabei mehr als 30.000 Kilometer zurückgelegt. Das Resultat ist eine Auswahl der besten möglichen Team Base Camps in der Nähe der zehn Host Cities für die UEFA EURO 2024.

Der Katalog der Team Base Camps bietet den Teams eine Auswahl an unterschiedlichen Möglichkeiten, die jeweils ein Hotel und eine dazugehörige Trainingsstätte umfassen. Einige befinden sich in städtischen Gebieten, andere in Kleinstädten an malerischen Seen; einige liegen in der Nähe von eindrucksvollen Ferienanlagen, andere in ruhigen ländlichen Gegenden. Der Onlinekatalog bietet Videos, ein Tool zur virtuellen Ortsbesichtigung, eine interaktive Karte sowie Informationen über die Host Cities und Stadien. Somit wird den Verantwortlichen der UEFA-Mitgliedsverbände die Entscheidung erleichtert, welche Einrichtungen am besten zu ihren individuellen Anforderungen passen.

"Ein komfortables und sicheres Umfeld bieten"

Philipp Lahm, der Turnierdirektor der UEFA EURO 2024, sagt: "Deutschland hat sich einen guten Ruf als Gastgeberland erworben. Ich persönlich erinnere mich gerne an die Energie auf dem Spielfeld bei der Weltmeisterschaft 2006. Abgesehen von der fantastischen Atmosphäre hat Deutschland Erfahrung darin, perfekte Bedingungen für Fans, Medien, Offizielle und vor allem Mannschaften und Spieler zu schaffen. Unser Ziel ist es, den Mannschaften ein komfortables und sicheres Umfeld zu bieten, das gleichzeitig die höchsten internationalen Standards erfüllt und den besonderen Anforderungen von Profifußballern gerecht wird. Wir freuen uns schon jetzt darauf, die Mannschaften 2024 begrüßen zu dürfen - United by football. Vereint im Herzen Europas."

Jene Teams, die ihr Interesse an einem Team Base Camp zuerst anmelden, haben auch das Vorgriffsrecht auf Zugang zu dieser Anlage. Um zusätzlich den Prinzipien der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes gerecht zu werden, die für 2024 erstmals in das Reglement einer UEFA EURO aufgenommen wurden, werden jene Mannschaften bevorzugt, deren gewünschtes Camp näher an ihren Spielorten bei der UEFA EURO 2024 liegt.

"Große Motivation und Kreativität"

Martin Kallen, CEO von UEFA Events SA, sagt: "Die zehn deutschen Host Cities haben schon seit der Anfangsphase der Bewerbung große Motivation und Kreativität gezeigt. Gemeinsam mit dem DFB hat die UEFA hart gearbeitet und wird dies auch weiterhin tun, um den Aufenthalt der Teams in Deutschland so angenehm wie möglich zu gestalten. Zusammen mit unseren Team Services-Experten in Nyon hat unser Joint Venture EURO 2024 GmbH viel Zeit und Mühe auf jeden Aspekt der Unterbringung und des Wohlbefindens der Mannschaften verwendet. Wir vertrauen darauf, dass dieser Katalog den Teams die besten Optionen für ihren Aufenthalt in Deutschland bietet und sie dabei unterstützt, sich für Bestleistungen vorzubereiten."

Jedes Angebot an Team Base Camps wird den besonderen Anforderungen von Profifußballern gerecht und bietet eine komfortable und sichere Umgebung, die den höchsten internationalen Standards entspricht. Jedes Camp befindet sich in Fahrdistanz zu einem Stadion des Gastgebers, um die Reisetätigkeit einzuschränken und der UEFA EURO 2024 dabei zu helfen, nachhaltige Ziele zu erreichen und einen kleineren ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen.

[mg/ok]