Karrieren von Frauen im Sport: Haben wir uns bereits freigeboxt?

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg diskutiert am 29. September im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema weiblicher Benachteiligung im Sport. Außerdem dabei sind unter anderem Dr. Riem Hussein, die Schiedsrichterin des Jahres 2020, WM-Boxerin Nadine Apetz sowie weitere Sportlerinnen. Wer Lust hat zuzuhören und Fragen an die Podiumsgäste zu stellen, kann sich hier anmelden.

Die ersten Olympischen Spiele fanden 1896 gänzlich ohne weibliche Beteiligung statt. 2012, vor acht Jahren dann, waren erstmalig alle Sportarten für beide Geschlechter geöffnet. Neben dem Fußball war es fortan auch in der Disziplin Boxen möglich, als Frau zu partizipieren. Der Weg bis zu diesem Meilenstein war lang, und nach wie vor ist dem Sport im Allgemeinen Männerzentriertheit zu attestieren.

Keine sportspezifische Problematik

Dass dies keine sportspezifische Problematik ist, zeigen gesellschaftliche Debatten um die Einführung der Quote. So nimmt die gesetzlich eingeführte Frauenquote beziehungsweise der Diskurs darüber seit mittlerweile fünf Jahren Einfluss auf die Führungsriegen in Journalismus, Politik und Wirtschaft. Das Problem der strukturellen Benachteiligung wird also angegangen, und Frauen sollen nicht nur Beifallspenderin sein wie damals 1896. Doch wie gut gelingt dies, speziell im Sport?

Warum setzen sich im Männersport nur wenige Frauen, beispielsweise als Schiedsrichterin, durch? Wie kommt es, dass dem Geschlecht einer Person nach wie vor augenscheinlich ein höherer Stellenwert zukommt als ihrer Leistung? Warum trainieren Männer die Jungs- und Männermannschaften wie auch Mädchen- und Frauenmannschaften, während Frauen auf letztere begrenzt scheinen? Wann können Begrifflichkeiten wie "Pay Gap" und "Thomas-Effekt" verabschiedet und darf davon ausgegangen werden, dass Frauen im Sport - egal, ob auf dem Spielfeld oder im Vorstand - die gleichen Karrierechancen, die gleiche Förderung, die gleiche Sichtbarkeit und Anerkennung für sich beanspruchen können wie männliche Kollegen?

