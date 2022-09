Kapitän Tohumcu: "Wir wollen den Gruppensieg perfekt machen"

Die deutschen U 19-Junioren haben mit dem 5:1(1:0)-Sieg gegen Belarus den Einzug in die zweite Runde der Qualifikation zur EM 2023 in Malta bereits vorzeitig perfekt gemacht. Im DFB.de-Interview spricht Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim über das zurückliegende Spiel, seine Rolle als Kapitän der Mannschaft und die am Dienstag (ab 16 Uhr) anstehende Partie gegen die Slowakei.

DFB.de: Herr Tohumcu, Glückwunsch zum Sieg gegen Belarus. Wie haben Sie das gestrige Spiel erlebt?

Umut Tohumcu: Vielen Dank! Wir sind sehr glücklich über das Ergebnis und haben gegen Belarus unter dem Strich verdient gewonnen. Dennoch haben wir etwas gebraucht, um ins Spiel reinzukommen und das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Belarus war ein unangenehmer Gegner und hat es uns nicht leichtgemacht. Sowohl individuell als auch als gesamtes Team haben wir uns darauf im Spielverlauf aber gut eingestellt, nach dem Gegentreffer die richtige Reaktion gezeigt und uns letztendlich mit einem überzeugenden Sieg belohnt.

DFB.de: Wie setzen Sie Ihre Rolle als Kapitän der Mannschaft um?

Tohumcu: Ich versuche einfach, Verantwortung zu übernehmen und alle Jungs gleichermaßen mitzuziehen und zu pushen. Das ist in dieser Mannschaft aber auch nicht allzu schwierig, denn alle sind hochmotiviert, jeder gibt auch in den Trainingseinheiten alles und die Stimmung im Team ist einfach super. Auch das Team hinter dem Team leistet hier seinen Beitrag und sorgt dafür, dass wir ideale Bedingungen haben und uns aufs Spielen fokussieren können.

DFB.de: Zwei Siege aus zwei Spielen sind gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Einzug in die nächste Qualifikationsrunde. Was bedeutet es Ihnen, dieses Ziel schon vorzeitig erreicht zu haben?

Tohumcu: Wir wollen immer unsere maximale Leistung abrufen. Dafür arbeiten wir alle tagtäglich im Training. Es war unsere eigene Erwartungshaltung, die beiden ersten Spiele zu gewinnen. Das haben wir nun geschafft und wollen darauf im nächsten Spiel gegen die Slowakei aufbauen. Dort wird uns ein ähnlicher Gegner erwarten wie schon im vergangenen Spiel gegen Belarus – die Slowakei ist ein gutes Team, das sehr körperlich spielt und versuchen wird, uns das Spiel so schwer wie möglich zu machen.

DFB.de: Was haben Sie sich für dieses abschließende Spiel gegen die Slowakei vorgenommen?

Tohumcu: Wir wollen mit einem Sieg gegen die Slowakei den Gruppensieg perfekt machen. Unser Ziel ist es, bestmöglich abzuschneiden und uns damit eine Ausgansposition im vorteilhafteren Lostopf für die kommende Eliterunde zu sichern. Deshalb ist die Mission für Dienstag klar: drei Punkte holen und die erste Runde als Gruppensieger abschließen.

