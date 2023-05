Kantersieg: U 17 gewinnt gegen Estland

Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Sieg gegen Gastgeber Estland: Die deutschen U 17-Juniorinnen haben ihr zweites Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Estland (14. bis 26. Mai) gewonnen. In Tallinn besiegte das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer die Gastgeberinnen aus Estland mit 5:0 (3:0).

"Wir sind sehr zufrieden. Die Mädels haben alles umgesetzt, was wir besprochen haben", fasste Sabine Loderer nach dem Spiel zusammen. "Wir haben gut die Ruhe bewahrt gegen einen tiefstehenden Gegner und haben dann gute Bälle in die Tiefe gespielt. Wir hätten dann bestimmt auch noch ein paar Tore mehr schießen können."

Start nach Maß

Die deutsche Auswahl erwischte einen Start nach Maß und belohnte sich früh. Estrella Merino Gonzales (6.) kontrollierte den Ball, drehte sich um ihre eigene Achse und schloss mit einem guten Schuss in die Ecke ab. Die Gastgeberinnen wirkten dagegen zunächst sehr verunsichert.

Melina Krüger bekam in der 39. Minute zu viel Platz auf der linken Außenbahn und flankte in die Mitte, dort lief Laila Portella ein und versenkte den Ball zum 2:0. Kurz vor der Pause erhöhte Melina Walheim (45.) zur 3:0-Halbzeitführung.

Auch nach der Pause kam das DFB-Team besser in das Spiel. Nach einem schönen Angriff in der 52. Minute traf Laila Portella den Pfosten. Einen Eckball im Anschluss klärte die Auswahl Estlands souverän.

Schlusspunkt per Elfmeter

Gegen Ende der Partie verwaltete die deutsche Auswahl das Spiel gut und hielt die Gastgeberinnen vom eignen Tor fern. Delice Boboy (83.) erhöhte kurz vor Schluss mit einem schönen Schuss zum 4:0 und Marina Scholz (88.) setzte per Elfmeter den Schlusspunkt.

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am Samstag (ab 16 Uhr) im Aufeinandertreffen mit der Schweiz um den Einzug ins Halbfinale, das am 23. Mai ausgetragen wird. Das Finale steigt am 26. Mai (ab 18 Uhr).

[dfb]