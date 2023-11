Kantersieg: U 16 besiegt Dänemark

Sieg im Nachbarschaftsduell: Die U 16-Juniorinnen haben ihr erstes von zwei Länderspielen gegen den nördlichen Nachbarn aus Dänemark gewonnen. In Sønderborg setzte sich die Mannschaft von der neuen DFB-Trainerin Melanie Behringer mit 6:0 (1:0) gegen den dänischen Nachwuchs durch. Am Samstag (ab 12 Uhr) steht der zweite Vergleich an.

Start nach Maß: Die DFB-Auswahl fand schnell in die Partie und zeigte sich bereits früh in der Offensive, schon in der 11. Minute erzielte Kassandra Potsi die Führung. Nach dem Seitenwechsel ging es erneut zügig, Paula Rintzer (47.) stellte mit ihrem Treffer auf 2:0 für die deutsche Auswahl. Dann kam die Zeit vom Lotta Wrede: Die Offensivspielerin vom TSV Bardowick stellte mit ihren Toren in der 64., 70., 74. und 75. Minute den 6:0-Endstand her.

"Sehr zufrieden mit der Leistung"

"Wir sind natürlich sehr zufrieden mit der Leistung, das Ergebnis war dann auch in der Höhe verdient", zog Behringer als positives Fazit. "Sie haben vieles umgesetzt, was wir wollten und haben sich dann auch mit schönen Toren belohnt. In den nächsten Tagen steht dann vor allem erstmal Regeneration auf dem Programm, bevor es am Samstag erneut gegen die dänische Auswahl geht."

Die nächsten Länderspiele kommen erst im neuen Jahr auf die Mannschaft zu, dann nimmt die DFB-Auswahl vom 28. Januar bis 7. Februar 2024 an einem Turnier in Portugal teil. Dort warten drei Partien gegen bislang noch nicht bekannte Gegner.

[dfb]