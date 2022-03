Kantersieg gegen Sand: Wolfsburgs Traum vom Rekordtitel lebt

Der VfL Wolfsburg stellt neben dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen den dritten Teilnehmer im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwochabend mit 7:0 (2:0) gegen den SC Sand durch und wahrte damit die Chance, mit dem insgesamt neunten Titel zu Rekordpokalsieger 1. FFC Frankfurt aufzuschließen. Die Tore für die "Wölfinnen" erzielten Dominique Janssen, Felicitas Rauch und Joelle Wedemeyer, Joelle Smits und Rebecka Blomqvist waren jeweils doppelt erfolgreich.

Der SC Sand sah sich vom Anpfiff weg Wolfsburger Dauerdruck ausgesetzt, den der VfL auch früh in Tore ummünzen konnte: Janssen verwandelte einen Handelfmeter ins linke Eck (13.), nur eine Minute später flog ein Freistoß von Rauch aus 30 Metern vorbei an Freund und Feind ins Sander Tor.

Mit der frühen Führung im Rücken nahm Wolfsburg ein wenig den Fuß vom Pedal und überließ dem SC etwas mehr Ballbesitz, der aber nicht zu zwingenden Offensivaktionen führte. Kurz vor der Pause verhinderte dann erst der Pfosten im Wolfsburger AOK-Stadion den nächsten Treffer für die Heimmannschaft, Sands Torhüterin Victoria Esson war nach dem Schuss von Tabea Waßmuth bereits geschlagen (41.), anschließend zielte Sandra Starke beim Kopfball zu hoch (42.) und so ging es mit 2:0 in die Kabinen.

Smits und Blomqvist mit Doppelpack

Nach Wiederanpfiff zeigte sich auch der SC Sand erstmals mit einer Offensivaktion, Almuth Schult im Wolfsburger Tor konnte den geblockten Schuss letztlich aber unbedrängt aufnehmen (55.). Auf der Gegenseite verpassten es sowohl Rauch (57.) als auch Starke (58.), eine noch komfortablere Führung herauszuholen. Die besorgte Joelle Smits wenig später mit einem Doppelpack innerhalb von nur drei Minuten. Beim 3:0 brachte die niederländische Nationalstürmerin erst den Nachschuss im Tor unter (63.), beim 4:0 hatte sie freistehend vor Esson keine Probleme und schloss überlegt ins lange Eck ab (66.). Sands Abwehr hatte vergeblich auf Abseits spekuliert.

Die Sanderinnen verließen ob des Wolfsburger Spaßes am Offensivspiel nun zusehends die Kräfte. Rebecka Blomqvist nutzte nach toller Vorarbeit von Turid Knaak (69.) die immer größer werdenden Räume, verwandelte erst zum 5:0 und machte in der 85. Minute das halbe Dutzend voll. Mit dem Schlusspfiff durfte sich dann auch noch Joelle Wedemeyer in die Torschützinnenliste eintragen (90.+1) und die "Wölfinnen" feierten völlig verdient den 38. Pokalsieg in Folge.

[sid/jk]