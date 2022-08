Kantersieg gegen Ottensen: RB in Runde zwei

Titelverteidiger RB Leipzig ist souverän in die 2. DFB-Pokalrunde eingezogen. Im Erstrundenmatch gegen den Hamburger Regionalligisten FC Teutonia Ottensen ließen die "Roten Bullen" vor heimischen Publikum nichts anbrennen und siegten auch in der Höhe verdient 8:0 (4:0). In Abstimmung mit beiden Vereinen war entschieden worden, die Partie in der Leipziger Red-Bull-Arena auszutragen.

Timo Werner (19., 20., 43.) per Hattrick und André Silva (40.) brachten RB vor 13.084 Zuschauer*innen in Führung. Silva (53.), Emil Forsberg (56.), Christopher Nkunku (77.) und Dani Olmo (90.) legten in den zweiten 45 Minuten nach.

Blitz-Doppelpack von Werner

Wie erwartet, stand Ottensen von Beginn an sehr tief und Leipzig übernahm das Kommando. Beinahe hätte es nach wenigen Minuten bereits geklingelt, nach einer schönen Flanke von Josko Gvardiol landete Silvas (7.) Kopfball allerdings am Pfosten. Die Hamburger hatten dem Tempo und der Passsicherheit der Gastgeber nichts entgegenzusetzen und kamen fast gar nicht aus der eigenen Hälfte.

Nach knapp 20 Minuten zappelte der Ball dann erstmals im Netz. Emil Forsberg steckte den Ball klasse durch auf Timo Werner, der Nationalspieler blieb vor Yannick Zummack eiskalt und schob zur Führung ein. Keine 60 Sekunden später schnürte Werner nach Vorlage von Silva den Doppelpack. Xaver Schlager (22.) und Forsberg (23.) vergaben beste Chancen auf das 3:0.

Leipzig macht schon vor der Pause alles klar

In der Folge ließen es die "Roten Bullen" etwas ruhiger angehen, ohne dabei die Spielkontrolle aus der Hand zu geben. Sobald RB das Tempo wieder anzog, wurde es auch prompt gefährlich. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause schickte der überragende Werner seinen Sturmpartner Silva auf die Reise, der keine Mühe hatte, zum 3:0 einschieben. Und es kam noch dicker für Teutonia: Nach einer herrlichen Kombination war abermals Werner der Nutznießer - 4:0. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Pause.

Im zweiten Durchgang machten die Hausherren da weiter, wo sie in den ersten 45 Minuten aufgehört hatten. David Raum und Forsberg (48.) scheiterten am glänzend reagierenden Zummack. Gegen Silvas Schuss war dann aber auch er machtlos, von der Unterkante der Latte sprang der Ball ins Tor. Die Hamburger bemühten sich, aktiver am Spielgeschehen teilzunehmen und wurden eiskalt ausgekontert. Forsberg zauberte das Leder mit der Hacke ins Netz und machte das halbe Dutzend voll.

2. DFB-Pokalrunde: Auslosung am Sonntag

Während sich Leipzig eine Chance nach der anderen herausspielte, wuchs Teutonia-Schlussmann Zummack über sich hinaus und wehrte zahlreiche Möglichkeiten ab. Auf der anderen Seite hatte Maik Lukowicz (68.) die beste Chance für den Außenseiter, freistehend vor Janis Blaswich traf er den Ball aber nicht richtig und setzte die Kugel über den Kasten. Die eingewechselten Nkunku und Olmo trugen sich auch noch in die Torschützenliste ein und stellten den 8:0-Endstand her.

Die zweite DFB-Pokalrunde wird am Sonntag (ab 17.10 Uhr, live im ZDF) im Rahmen der Sportstudio Reportage ausgelost.

[sid/mha]