Kantersieg: Essen schiebt sich an Frankfurt vorbei auf Rang fünf

Die SGS Essen hat ihre Erfolgsserie in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auch am 7. Spieltag fortgesetzt. Das Team von Trainer Markus Högner kam zu einem ungefährdeten 5:0 (4:0)-Heimsieg gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg und blieb zum vierten Mal in Folge ohne Niederlage (acht Punkte). Dank des dritten Saisonsieges rückten die Essenerinnen mit jetzt elf Zählern zumindest vorerst auf Rang fünf vor.

Angreiferin Laureta Elmazi (5./9.) und Spielmacherin Natasha Kowalski (28., Foulelfmeter/36.) bescherten der SGS vor 1136 Zuschauer*innen im Stadion an der Hafenstraße schon vor der Pause einen äußerst komfortablen 4:0-Vorsprung. Für beide war es der jeweils erste Doppelpack in der Bundesliga. Ramona Maier (64.) stellte in der zweiten Halbzeit den Endstand her.

Bereits zum vierten Mal in der laufenden Spielzeit blieb Essens Torhüterin Sophia Winkler ohne Gegentreffer, musste insgesamt erst sechs Tore hinnehmen. Der Club kassierte dagegen im siebten Saisonspiel bereits die sechste Niederlage und bleibt mit drei Punkten auf einem Abstiegsplatz.

"Für uns war es ein hartes Spiel", sagte FCN-Trainer Thomas Oostendorp: "Wenn du so in eine Partie startest, hilft das nicht dem Selbstvertrauen, zumal wir das jüngste Team der Liga stellen. Unser Ziel ist es, in der Liga zu bleiben. Daran glauben wir."

Elmazi-Doppelpack bringt Högner-Team auf Kurs

Die Begegnung lief von Beginn an nur in eine Richtung. Schon in der vierten Minute hatte Anja Pfluger, die für die erkrankte Laura Pucks in die Essener Anfangsformation gerückt war, Pech mit einem Pfostenschuss. Schon die nächste Aktion brachte jedoch die Führung. Nach einem Rückpass von Kowalski flankte Beke Sterner von der rechten Seite. Elmazi nahm den Ball direkt aus der Luft und lenkte die Kugel zum frühen 1:0 (5.) ins Netz.

Nur wenig später war FCN-Torfrau Kristin Krammer erneut geschlagen, als Elmazi zu einem unwiderstehlichen Solo ansetzte und dann an der Strafraumgrenze gar nicht mehr gestört wurde. So schlenzte sie den Ball mühelos zum 2:0 (9.) ins Nürnberger Tor.

Nachdem Annalena Rieke die Latte getroffen hatte, drehte die überragende Kowalski richtig auf. Erst erkämpfte sie im Nürnberger Strafraum im Zweikampf mit FCN-Kapitänin Lara Schmidt den Ball und wurde vor dem Abschluss gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte die SGS-Mittelfeldspielerin souverän zum 3:0 (28.), ehe wenige Minuten später mit einem direkten Freistoß aus rund 20 Metern ein Traumtor zum 4:0-Pausenstand (36.) gelang. Der Ball flog über die Mauer und schlug genau im Torwinkel ein.

Maier profitiert von Kowalskis Hackentrick

Nach der Pause war die Überlegenheit der SGS nicht mehr ganz so groß. Der Club kam nach einigen Umstellungen etwas besser in die Partie. Ernsthaft in Verlegenheit konnten die Gäste die stabile Essener Hintermannschaft aber nicht bringen.

Besonders sehenswert war dann der fünfte Treffer des Högner-Teams. Kowalski setzte sich auf engstem Raum durch, verzichtete aber vor dem Kasten von Kristin Krammer auf den eigenen Abschluss, sondern legte den Ball mit einem eleganten Hackentrick für Mittelstürmerin Maier auf, die das leere Tor vor sich hatte und - ebenso wie zuvor schon Elmazi und Kowalski - ihren dritten Saisontreffer zum 5:0-Endstand (64.) erzielte.

