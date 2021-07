Kane-Doppelpack bei Englands klarem Sieg

England hat den letzten Platz im Halbfinale der EURO 2020 gebucht. Die "Three Lions" besiegten im abschließenden Viertelfinale in Rom die Ukraine klar mit 4:0 (1:0) und blieben dabei auch im fünften Turnierspiel ohne Gegentor. In der Runde der letzten Vier geht es am Mittwoch (ab 21 Uhr, live im ZDF und auf MagentaTV) im Londoner Wembleystadion gegen Dänemark, das sich am frühen Abend 2:1 (2:0) gegen die Tschechische Republik durchgesetzt hatte.

Harry Kane stellte die Weichen schon in der vierten Minute auf Sieg, kurz nach Beginn der zweiten Hälfte legte Harry Maguire (46.) das 2:0 nach. Kane mit seinem zweiten Tor des Abends (50.) und Jordan Henderson (63.) mit seinem ersten Treffer im 62. Länderspiel sorgten danach für das Endergebnis.