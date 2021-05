Kampf um den Klassenverbleib: Das müssen die Fans wissen

Der KFC Uerdingen 05, der SV Meppen oder die U 23 des FC Bayern München: Nur eine dieser drei Mannschaften wird sich am Ende des 38. Spieltages am Samstag (ab 13.30 Uhr) über den Verbleib in der 3. Liga freuen können. Mit der SpVgg Unterhaching und dem VfB Lübeck stehen vor dem Saisonfinale nur zwei von vier Absteigern in die Regionalliga fest. DFB.de beleuchtet die Ausgangslage der gefährdeten Klubs.

KFC Uerdingen 05 (40 Punkte, 37:49 Tore)

Die besten Chancen, den drohenden Abstieg "auf den letzten Drücker" zu vermeiden, besitzt der KFC Uerdingen 05. Durch den Sieg am zurückliegenden Wochenende gegen den 1. FC Magdeburg (1:0) belegt die Mannschaft des Trainergespanns mit Jürgen Press und Stefan Reisinger den rettenden 16. Rang und hat es als einziges Team in der eigenen Hand, den Klassenverbleib zu sichern. Voraussetzung dafür ist mindestens ein Unentschieden am Samstag (ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport und im WDR) in der abschließenden Partie beim SV Waldhof Mannheim. "Nach unserem etwas glücklichen Sieg gegen den 1. FC Magdeburg, der aktuell zu den besten Teams in der 3. Liga gehört, haben wir auch in Mannheim gute Chancen, wenn wir erneut so leidenschaftlich und taktisch gut auftreten", sagt Uerdingens Cheftrainer Press.

An Duelle mit dem SV Waldhof hat der KFC durchaus gute Erinnerungen. Im Mai 2018 setzten sich die Krefelder in zwei Playoff-Spielen um den Aufstieg gegen die Mannheimer durch (Hinspiel 1:0, Rückspiel beim Stand von 2:1 abgebrochen, Wertung 2:0 für den KFC) und schafften den erstmaligen Sprung in die 3. Liga. Auch in der dritthöchsten deutschen Spielklasse siegte der KFC fast auf den Tag genau vor einem Jahr beim SV Waldhof 2:1. Das Hinspiel in dieser Saison endete 1:1. Bei aktuell zwei Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz wäre der KFC Uerdingen 05 bei einem eigenen Remis auch bei einem Sieg von Verfolger SV Meppen gegen den MSV Duisburg (Samstag, ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport) wegen der aktuell um 13 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem SVM mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr einzuholen.

SV Meppen (38 Punkte, 35:60 Tore)

Um sich eine fünfte Saison in der 3. Liga seit dem Aufstieg 2017 zu sichern, ist der SV Meppen vor dem Saisonfinale also auf "Schützenhilfe" aus Mannheim angewiesen. Außerdem müssen die Emsländer im sechsten Anlauf unter ihrem neuen Trainer Rico Schmitt definitiv den ersten Punktspielsieg einfahren, um im Rennen zu bleiben. Bisher sprang aus fünf Partien lediglich ein Zähler heraus, was Schmitt nach dem jüngsten 0:2 beim 1. FC Saarbrücken im Interview mit MagentaSport dazu veranlasste, von einer "skandalösen Bilanz" zu sprechen. Gleichzeitig gab er sich aber auch kämpferisch: "Einsatzwille und Herzblut sind da. Wir müssen nach vorn schauen."

Klar ist: Selbst bei einer Niederlage des KFC Uerdingen 05 in Mannheim wäre für den SV Meppen der Platz über dem Strich mit einem Unentschieden gegen den MSV Duisburg nicht mehr zu erreichen. Dann stünde - ebenso wie logischerweise bei einer Niederlage gegen die "Zebras" - nach vier Spielzeiten in der 3. Liga der Abstieg in die Regionalliga Nord fest. Im Hinspiel musste sich der SVM in Duisburg 0:1 geschlagen geben.

FC Bayern München U 23 (37 Punkte, 47:57 Tore)

Zum Siegen verpflichtet ist auch die U 23 des FC Bayern München im Heimspiel gegen den Halleschen FC (Samstag, ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport). Mit dem 2:2 am zurückliegenden Wochenende im Derby beim Aufstiegsanwärter TSV 1860 München konnte der Drittliga-Meister von 2020 zumindest eine kleine Chance auf ein glückliches Ende im Abstiegskampf wahren. Das macht Trainer Danny Schwarz, der das Team gemeinsam mit dem argentinischen Ex-Nationalspieler Martin Demichelis betreut, Mut für das "Herzschlagfinale" gegen Halle. "Der Glaube bleibt bestehen bis zum Schluss", so Schwarz. "Wir hauen alles rein. Im Fußball ist alles möglich."

Damit der Abstieg noch verhindert werden kann, müssen aber auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen für die Bayern passen. Wie der SV Meppen müssen die Münchner zunächst ebenfalls auf eine Niederlage des KFC Uerdingen 05 in Mannheim hoffen. Gleichzeitig dürfte der SVM aus Sicht der Bayern aber auch aus dem Duell mit dem MSV Duisburg nicht als Sieger hervorgehen, also maximal ein Remis holen. Bei einem eigenen Sieg gegen Halle und einer gleichzeitigen Uerdinger Niederlage wären die Münchner zwar punktgleich mit dem KFC, würden in diesem Fall aber in der Tabelle wegen der schon jetzt um zwei Treffer besseren Tordifferenz an den Krefeldern vorbeiziehen. In der Hinrunde hatte der FCB in Halle durch je zwei Treffer von Lenn Jastremski und Maximilian Zaiser 4:0 gewonnen.

[mspw]