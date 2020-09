Kai Havertz wechselt zum FC Chelsea

Der Transfer von Nationalspieler Kai Havertz von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea ist perfekt. Der 21 Jahre alte Offensivspieler hatte das Quartier der Nationalmannschaf am heutigen Freitagmorgen verlassen, um beim Champions-League-Sieger von 2012 den Medizincheck zu absolvieren. Beim FC Chelsea wird er Teamkollege seiner Nationalmannschaftskollegen Timo Werner, der Anfang Juli von RB Leipzig zu Chelsea gewechselt war, und Antonio Rüdiger.

Havertz verlässt Leverkusen, wo er im Nachwuchsleistungszentrum Kurtekotten zu einem außergewöhnlichen Profi heranreifte, mit durchaus zwiespältigen Gefühlen: "Ich war so lange hier und habe mit so vielen Menschen - mit Trainern, Mitspielern, Betreuern und Fans - wirklich wunderbare Dinge erlebt. Das legt man nicht einfach mit einem Trikottausch ab. Ich möchte allen in Leverkusen, die mich in diesen zehn Jahren begleitet und unterstützt haben, von Herzen danken. Hier bin ich groß geworden, hier wurde ich erwachsen - als Fußballer und auch als Mensch. Aber jetzt sehe ich die Zeit gekommen, etwas Neues zu beginnen. Und auch darauf freue ich mich."

[dfb]