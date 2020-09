Steht vor einem Wechsel in die englische Premier League: Leverkusens Kai Havertz

Kai Havertz reist aus Quartier der Nationalmannschaft ab

Kai Havertz hat am Freitag das Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Stuttgart verlassen. Grund hierfür ist der sich anbahnende Transfer nach England.

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Kai gehört die Zukunft - im Verein wie in der Nationalmannschaft. Natürlich wäre uns lieber gewesen, wenn er sich beim Start in die neue Länderspiel-Saison voll und ganz auf die Nationalmannschaft hätte konzentrieren können. Aber wir sind uns der Bedeutung für Bayer 04 Leverkusen und Kai bewusst und wollen damit verantwortungsvoll umgehen. Gleichzeitig ist es für den deutschen Fußball auch eine Auszeichnung und Anerkennung, wenn junge deutsche Spieler bei internationalen Top-Vereinen gefragt sind. Von der Erfahrung, die diese Spieler im Ausland sammeln - sowohl sportlich als auch hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung -, kann auch die Nationalmannschaft profitieren. Mit Rudi Völler standen wir hierzu in ständigem Austausch, um gemeinsam eine gute Lösung zu finden."

[dfb]