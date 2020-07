Kai Havertz: Das ist erst der Anfang

Dass von ihm Großes erwartet wird, weiß Kai Havertz seit seiner Kindheit. Zu offensichtlich war seine Begabung damals schon. Mit gerade 21 Jahren ist der Leverkusener ein Topspieler des deutschen Fußballs – und gefühlt schon seit einer halben Ewigkeit dabei. Im DFB-Pokalfinale am Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) winkt sein erster Profititel.

Es ist schwer geworden, Details über die fußballerischen Fähigkeiten des Profis Kai Havertz zu finden, die der Öffentlichkeit unbekannt sind. Mit dem Wort "alles" ist das Können des Nationalspielers von Bayer 04 Leverkusen am einfachsten umschrieben. Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler hat es dieser Tage so gesagt: "Wir hatten schon viele gute Spieler in der Geschichte von Bayer 04, aber Kai Havertz ist der Beste von allen." Um die Bedeutung dieses Satzes zu ermessen, muss man nur die herausragenden dieser ehemaligen Spieler aufzählen: Michael Ballack, Bernd Schneider, Zé Roberto, Emerson, Bernd Schuster, Völler selbst. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Kai Havertz kann vor allem Tore schießen. Kurz vor seinem 21. Geburtstag erzielte er beim 1:0 in Freiburg seinen 35. Bundesligatreffer und war damit der jüngste Spieler in der Geschichte der deutschen Eliteklasse, dem dies gelang. Kai Havertz ist selbstverständlich perfekt am Ball. Er sieht Räume, bevor sie entstehen und ahnt Aktionen, bevor sie geschehen. Kai Havertz ist viel schneller, als es auf den ersten Blick aussieht und der beste Kopfballspieler seiner Mannschaft. Kai Havertz ist selten verletzt und wenn, dann erholt er sich schnell wieder und ermüdet auch unter großer Belastung nie sichtbar. Dabei wirkt er nie gestresst oder aufgewühlt.