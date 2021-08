Kabinengespräch: Sechs Fans treffen einen Nationalspieler

Hansi Flick hat als Bundestrainer übernommen. Aktuell leitet er seine erste Maßnahme und bereitet die Nationalmannschaft auf die drei WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (2. September), Armenien (5. September) und Island (8. September) vor. Was sich unter Hansi Flick alles geändert hat und was nicht, kannst du persönlich ein Mitglied des Teams fragen. In einem digitalen Kabinengespräch am kommenden Samstag, 4. September, ab 13 Uhr* dürfen sechs Fans einen Nationalspieler mit Fragen löchern. Mach mit und bewirb dich jetzt um einen der Plätze für das Kabinengespräch!

Bei dem Call ist das Setting bewusst klein gehalten worden, damit jede*r Teilnehmer*in ausreichend Gelegenheit hat, um seine/ihre Fragen los zu werden. Nutze die Chance und lerne ein Mitglied der Nationalmannschaft kennen.

Unter allen Teilnehmer*innen werden die sechs Plätze ausgelost. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 2. September 2021, um 12.00 Uhr. Die Gewinner*innen werden im Anschluss informiert.

*aufgrund von Programmänderungen bei der Nationalmannschaft sind kurzfristige zeitliche Verschiebungen möglich.

