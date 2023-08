Kabinengespräch mit Nationalspieler in Wolfsburg gewinnen

Zehn Monate nach der Begegnung zum WM-Auftakt in Katar trifft die deutsche Nationalmannschaft wieder auf Japan. Am 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Wolfsburg ist es so weit. Tags darauf, am Sonntag, 10. September, hast du die Möglichkeit, einen Nationalspieler im Gespräch mit dir und anderen Fußballfans kennenzulernen. Bewirb dich hier, um beim DFB-Format "Kabinengespräch" dabei zu sein. Welcher Nationalspieler vorbeischaut, steht zwar noch nicht fest, aber vorab kannst du eine*r von 20 Gewinner*innen werden, die einen Nationalspieler in der Kabine treffen.

Zudem besuchen die Gewinner*innen die komplette Trainingseinheit am Sonntagvormittag und bekommen den Kinofilm "Wochenendrebellen" bei einem exklusiven Screening bereits vor dem Kinostart gezeigt. Verfilmt wurde die wahre Geschichte des autistischen Jungen Jason von Juterczenka und seines Vaters Mirco mit Florian David Fitz, Aylin Tezel und Joachim Król in den Hauptrollen. Auf der Suche nach seinem Lieblingsverein bereist Jason gemeinsam mit seinem Vater die Fußballstadien Deutschlands. Wie Jason seinen Herzensklub finden möchte und welchen Herausforderungen Vater und Sohn auf ihrer Suche ausgesetzt sind, kannst du vor allen anderen herausfinden.

Die Veranstaltung wird am Sonntag, 10. September, um 8 Uhr an der Volkswagen Arena Wolfsburg beginnen und bis etwa 14 Uhr gehen. Wenn du ein Teil dieses Kabinengesprächs der besonderen Art inklusive Filmvorstellung und Trainingsbesuch sein möchtest, bewirb dich hier. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 30. August, um 12 Uhr. Die Gewinner*innen werden im Anschluss über den genauen Ablauf und die Uhrzeit informiert.

