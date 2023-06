Kabinengespräch mit Hofmann: "Einfach geil, das Trikot zu tragen"

Zehn Fans, ein Nationalspieler, jede Menge Fragen und ganz viele strahlende Gesichter: Jonas Hofmann traf am Sonntag in der Umkleidekabine am DFB-Campus ausnahmsweise nicht auf seine Teamkollegen aus der Nationalmannschaft, sondern auf Fans des DFB-Teams. Beim entspannten Kabinengespräch mit dem 21-maligen Nationalspieler und WM-Teilnehmer blieb keine Frage unbeantwortet.

Hofmann, der sich viel Zeit für die Fans nahm, die aus ganz Deutschland angereist und teilweise mitten in der Nacht losgefahren waren, um pünktlich am Mittag in Frankfurt zu sein, sprach über seinen Weg zum Nationalspieler, seine Hobbies, seine Maßnahmen, um mit dem öffentlichen Druck, dem Fußballprofis ausgesetzt sind, umzugehen und über seine Schulzeit.

Autogramme und Selfies

Und natürlich ganz viel über die Nationalmannschaft. "Es ist einfach geil, das Trikot zu tragen", sagte Hofmann. "Es ist geil, in die Kabine zu kommen, und dein Trikot hängt dort." Und – am passenden Ort – in der Kabine spürten alle den Stolz des Nationalspielers.

Wie jedes gute Gespräch ging auch der Austausch mit den Fans in die Verlängerung. Als alle Autogramme geschrieben und Fotos geschossen waren, kehrte Hofmann zur Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Kolumbien am Dienstag auf Schalke (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) zurück in das Teamquartier der Nationalmannschaft vor den Toren Frankfurts. Und die Fans machten sich auf die Heimreise - mit einem nicht ganz alltäglichen Treffen und vielen Erinnerungen im Gepäck.