Junioren: Sky zeigt alle Endrundenspiele

Für den deutschen Jugendfußball geht es in die heiße Phase der Saison. Pünktlich zum Auftakt der Endrundenspiele sichert sich Sky die Übertragungsrechte der K.o.-Spiele bei den A- und B-Junioren. Alle elf Spiele der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der A- und B-Junioren sowie das DFB-Pokalfinale der Junioren werden live übertragen.

Bereits heute sendet Sky ab 16.50 Uhr die ersten beiden Halbfinalpartien. Im Meisterschaftskampf der B-Junioren kämpfen Schalke 04, Fortuna Düsseldorf sowie der VfB Stuttgart und Hertha BSC in Hin- und Rückrundenspielen um den Einzug ins Finale. Die Halbfinalbegegnungen gibt es auch im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube-Channel. Sky überträgt neben den Halbfinalspielen auch das Meisterschaftsfinale am 8. Mai.

Dortmund wartet auf Gegner

Am 6. Mai starten auch die A-Junioren mit den ersten Halbfinalbegegnungen in die Endrunde. Mit Borussia Dortmund als vorzeitigem Staffelsieger West steht bereits der erste von vier Halbfinalisten im Kampf um den Titel der A-Junioren fest.

Das DFB-Pokalfinale der Junioren zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund überträgt Sky am Freitag, 20. Mai (ab 17.45 Uhr), live aus dem Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam.

Alle Sendezeiten

Mittwoch, 27. April, 16.50 Uhr: Deutsche Meisterschaft B-Junioren, Halbfinal-Hinspiel

Mittwoch, 27. April, 18.50 Uhr: Deutsche Meisterschaft B-Junioren, Halbfinal-Hinspiel

Sonntag, 1. Mai, 13 Uhr: Deutsche Meisterschaft B-Junioren, Halbfinal-Rückspiel

Sonntag, 1. Mai, 15.15 Uhr: Deutsche Meisterschaft B-Junioren, Halbfinal-Rückspiel

Freitag, 6. Mai, 15.50 Uhr: Deutsche Meisterschaft A-Junioren, Halbfinal-Hinspiel

Samstag, 7. Mai, 10.50 Uhr: Deutsche Meisterschaft A-Junioren, Halbfinal-Hinspiel

Sonntag, 8. Mai, 10.30 Uhr: Deutsche Meisterschaft B-Junioren, Finale

Samstag, 14. Mai, 10.50 Uhr: Deutsche Meisterschaft A-Junioren, Halbfinal-Rückspiel

Sonntag, 15. Mai, 10.50 Uhr: Deutsche Meisterschaft A-Junioren, Halbfinal-Rückspiel

Freitag, 20. Mai, 17.45 Uhr: DFB-Pokalfinale der Junioren

Sonntag, 29. Mai, 12.45 Uhr: Deutsche Meisterschaft A-Junioren, Finale

Alle Hinrunden-Halbfinalspiele, die Rückrunden-Halbfinalspiele der B-Junioren sowie das DFB-Pokalfinale der Junioren werden auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen. Die beiden Rückrundenspiele des A-Junioren-Halbfinals und die beiden Endrundenpartien um die A- und B-Junioren-Meisterschaft werden live auf Sky Sport Bundesliga 2 gezeigt.

[dfb]