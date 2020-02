Junger Amputiertenfußballer gestaltet Ball für UEFA-Supercup mit

Jamie, ein junger Amputiertenfußballspieler, hilft bei der Gestaltung des UEFA-Supercup 2020-Spielballs mit. Der Spielball für den Supercup 2020 wird von Kinderzeichnungen, die im Rahmen von zehn Projekten der UEFA-Stiftung für Kinder entstanden sind, geziert. Unter den 18 Zeichnungen befindet sich auch eine Zeichnung von zwei Kindern aus Deutschland.

Am 12. August werden in Porto die Gewinner der Champions League und der Europa League 2019/2020 zum alljährlich stattfindenden UEFA-Supercup aufeinandertreffen. Dabei wird ein Ball mit einem außergewöhnlichen Design zum Einsatz kommen: Er ist dekoriert mit den Zeichnungen von 18 Kindern aus Organisationen, die mit der UEFA-Stiftung für Kinder zusammenarbeiten.

"Fußball ist Teil meines Lebens"

Eine dieser Organisationen ist AMPUKIDS, ein gemeinnütziger Verein für von Amputation bedrohte und amputations-betroffene Menschen in Deutschland. Jamie und seine Schwester Zadie besuchen jeweils die AMPUKIDS-Treffen und Events und haben eine der Zeichnungen für den Spielball des Supercups 2020 kreiert.

Fußball spielt eine wichtige Rolle im Leben der Geschwister Jamie's linkes Bein musste amputiert werden, als er knapp ein Jahr alt war. Sport, insbesondere Fußball, faszinierte ihn aber von klein auf. Er startete früh, Amputiertenfußball zu spielen. Seine Schwester Zadie begeleitet ihn ständig zum Training und zu den Treffen und Aktivitäten von AMPUKIDS.

Jamie sagt: "Fußball bedeutet für mich, meine Freunde zu sehen, mich zu bewegen und mich körperlich zu verbessern. Fußball ist Teil meines Lebens. Ob in der Schulpause, nachmittags mit meinen Freunden auf dem Bolzplatz oder im Training im Verein, wo auch immer ein Ball ist, wird gespielt. Das Lächeln auf dem gemalten Bild steht für den Spaß, den Fußballspielen mir bereitet. AMPUKIDS ist für mich seit fast sechs Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens. Die Freizeitaktivitäten, zu denen wir zweimal im Jahr fahren, sind, als ob wir unsere Familie wiedersehen. Dort sind alle gleich und die Behinderungen stehen nicht im Vordergrund. Es ist normal, dass Prothesen an- und ausgezogen werden, Rollstühle getauscht werden und sich gegenseitig geholfen und unterstützt wird. Deshalb freue ich mich jedes mal, dabei zu sein.

Zadie ist sehr stolz auf ihren großen Bruder, der ein großes Vorbild für sie ist. "Mein Bruder Jamie hilft mir, er spielt mit mir, bringt mich ab und zu zum Kindergarten und unterstützt mich. Fußball mag ich, weil ich dann mit ihm spielen kann und er mir zeigt, wie man richtig schießt", sagt sie. "An AMPUKIDS gefällt mir, dass ich meine Freunde, die ich seitdem ich ein Baby war, kenne, sehen kann. Wir erleben gemeinsam tolle Abenteuer und spielen den ganzen Tag."

Ceferin: "Unglaubliche Erfahrung"

Im Rahmen eines von der Stiftung und zehn europäischen Partnern organisierten Wettbewerbs waren Kinder überall auf dem Kontinent aufgefordert, bildlich darzustellen, was Fußball für sie bedeutet. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin höchstpersönlich wählte anschließend unter über 200 Einsendungen die 18 für den Ball verwendeten Zeichnungen aus.

"Ich bin sicher, dass es für die Kinder eine unglaubliche Erfahrung sein wird, ihre Zeichnung auf dem Supercup-Ball zu sehen und sich vorzustellen, dass die Topstars des Fußballs damit Tore schießen werden", so der UEFA-Präsident. "Diese jungen Menschen kennen die Arbeit der UEFA-Stiftung, und ich bin stolz, dass sie Teil eines unserer großen Wettbewerbe sein möchten. Es war sehr bewegend, all diese wunderbaren Bilder zu sehen und die Geschichten der Kinder zu hören. Ich hoffe, dass die Freude, die sie empfinden, wenn sie ihr Kunstwerk auf dem Spielball einer so wichtigen Partie sehen, sie nicht nur dazu motiviert, Fußball zu spielen, sondern auch einen Ansporn darstellt, ihre Träume zu verwirklichen."

[uefa]