Jung von Matt SPORTS neue Leadagentur für Produktwelt "Deutscher Fußball"

Nachdem Jung von Matt SPORTS als langjährige Partneragentur der DFB GmbH & Co KG bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten für die DFB-Pokal-Kampagne #Gewinnerbleibt verantwortlich war, hat sich die Hamburger Kreativagentur nun den Zuschlag im Pitch um die gesamte Produktwelt "Deutscher Fußball" gesichert. Damit ist Jung von Matt SPORTS ab sofort die neue Leadagentur für die Brand Communication des DFB-Pokals, der 3. Liga, der Futsal-Bundesliga sowie von Deutschlands größter Plattform für Amateure, FUSSBALL.DE.

Von regional bis national, von den Amateuren bis hin zu den Profis, von Fußball bis Futsal – die Produktwelt "Deutscher Fußball" vereint alle Akteure des DFB und alles, was der Deutsche Fußball von der Breite bis in die Spitze in seinen Wettbewerben und Ligen zu bieten hat. Über die gesamte neugeschaffene Produktwelt hinweg wird Jung von Matt SPORTS zur neuen Spielzeit als Leadagentur die Strategie mitgestalten sowie die Konzeption und Kreation – von der übergeordneten Markenkommunikation bis zur Content-Produktion – verantworten. Die ersten Inhalte für die 3. Liga und zum Auftakt des DFB-Pokals werden bereits Ende Juli sichtbar sein. Darüber hinaus wird Jung von Matt SPORTS die DFB GmbH & Co KG bei Bedarf auch in den Partneraktivierungen konzeptionell begleiten.

"Durch innovative Impulse die Interaktion mit Fans steigern"

Holger Merk, Senior Head Brand & Marketing Services, DFB GmbH & Co.KG: "Wir freuen uns, mit Jung von Matt SPORTS eine starke Kreativagentur gefunden zu haben, die uns konzeptionell und in der Umsetzung unserer Brand Com Aktivierungen für den DFB-Pokal, die 3.Liga, die Futsal-Bundesliga und FUSSBALL.de unterstützt. Durch die Kooperation werden wir zukünftig innovative Impulse für alle Marken in der Produktwelt 'Deutscher Fußball' setzen und damit die Interaktion mit unseren Fans steigern."

Robert Zitzmann, Managing Director & Partner von Jung von Matt SPORTS: "Wir lieben Fußball in allen Farben und Formen. Und wir lieben es, für und mit dem DFB daran zu arbeiten, allen Akteuren im deutschen Fußball die bestmögliche Bühne zu bauen. Mit tollen Geschichten, starken Communities, zeitgeistigen Formaten auf allen Kanälen und kreativen Highlights über eine gesamte Saison. Dabei wollen wir auch die Partner des DFB mit auf unsere Reise nehmen. Wir freuen uns riesig auf die Herausforderung und eine neue Spielzeit mit dem DFB-Team."

Jung von Matt SPORTS arbeitet bereits seit 2014 für den DFB sowie die DFB GmbH & Co KG und war für den größten Fußballverband der Welt in nahezu allen Unternehmensbereichen und Einzelmarken tätig: von der Amateurplattform FUSSBALL.de über den DFB-Pokal bis zur Bewerbungskampagne um die UEFA Euro 2024.

