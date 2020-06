Julius Hirsch Preis: Fritz Keller übernimmt Jury-Vorsitz

DFB-Präsident Fritz Keller übernimmt den Vorsitz der Jury für den Julius Hirsch Preis. Nach dem Rücktritt Reinhard Grindels hatte Eberhard Schulz von der Initiative !Nie wieder kommissarisch die Juryleitung übernommen.

Mit der Stiftung des Julius Hirsch Preises erinnert der DFB seit 2005 jährlich an den deutsch-jüdischen Fußball-Nationalspieler Julius Hirsch (1892 bis 1943) und an alle, insbesondere die jüdischen Opfer, des nationalsozialistischen Unrechtsstaates. Ausgezeichnet werden Personen, Initiativen und Vereine, die sich als Aktive auf dem Fußballplatz, als Fans im Stadion, im Verein und in der Gesellschaft beispielhaft und unübersehbar einsetzen:

für die Unverletzbarkeit der Würde des Menschen und gegen Antisemitismus und Rassismus

für Verständigung und gegen Ausgrenzung von Menschen

für die Vielfalt aller Menschen und gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit.

Gemeinsam mit Fritz Keller als neues Mitglied wurden auch Christian Seifert als Vertreter der DFL und Julia Hirsch, die Ur-Enkelin des Namensgebers, in die Jury berufen, der unter anderem auch Charlotte Knobloch und Bischof Wolfgang Huber angehören.

