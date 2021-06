Julius Hirsch Preis 2021: Jetzt bewerben!

In München gegen Ungarn spielte vor 110 Jahren auch Julius Hirsch, einer von zwei deutschen Nationalspielern jüdischen Glaubens. "Juller" feierte am 17. Dezember 1911 in München sein Debüt im deutschen Trikot. 1943 wurde er ins KZ Auschwitz deportiert und dort ermordet. Noch bis kommenden Mittwoch können sich Interessenten für den Preis bewerben, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seit 2005 in seinem Namen verleiht. Mit der Preisverleihung setzt der DFB alljährlich ein Zeichen gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus.

Haben Sie die positive Kraft und die Faszination des Fußballs genutzt, um Zeichen zu setzen für Vielfalt und für ein friedliches Miteinander? Dann schlagen Sie Ihr oder ein Ihnen bekanntes Projekt für den Julius Hirsch Preis 2021 vor. Berücksichtigt werden Aktivitäten und Initiativen, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021, durchgeführt wurden. Auch Preisträger ohne herausragenden Anlass innerhalb des zurückliegenden Fußballjahres können ausgezeichnet werden, wenn ein kontinuierliches Engagement über die Jahre vorliegt.

Die drei Erstplatzierten des Julius Hirsch Preises erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 7000 Euro und werden in feierlichem Rahmen ausgezeichnet.