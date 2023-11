Julian Nagelsmann: "Wir wollen noch dominanter im Spiel werden"

Die Nationalmannschaft bestreitet am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Berlin gegen die Türkei ihr erstes Heimländerspiel unter Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer und Nationalspieler Leroy Sané haben über das Spiel und ihre Erwartungen gesprochen.

Julian Nagelsmann über...

... das Personal: Marc-André ter Stegen wird für beide Länderspiele ausfallen, er hat akute Rückenschmerzen und wird morgen nach Barcelona zurückkehren. Es macht keinen Sinn, weil er nicht trainieren oder spielen kann. Ich habe erst um 16.30 Uhr mit ihm gesprochen. Wir setzen uns nach dem Training zusammen, um die Entscheidung auf der Torhüterposition für morgen und Dienstag zu treffen.

... die Defensive: Wir wollen eine gute Stabilität haben. Es gibt Momente, wo wir den Gegnern weniger Raum preisgeben wollen. Wir wollen hoch verteidigen, aber auch weniger Raum für Bälle hinter unsere Kette geben. Im Hinblick auf die EURO ist eine gute Defensive wichtig. Wir wollen noch dominanter im Spiel werden, um die Zeit, die wir verteidigen müssen, zu reduzieren.

... Florian Wirtz: Besonders schätze ich seine Kreativität und seinen Mut im Ballbesitz. Er ist ist sehr fleißig, läuft extrem viele Kilometer. Er fühlt sich extrem angekommen bei Leverkusen, ist hier bei der Nationalmannschaft noch demütiger im Auftreten, das muss er aber gar nicht. Wir brauchen diese Straßenkicker, Spieler wie ihn oder Jamal Musiala, die Torgefahr ausstrahlen.

... die rechte Außenbahn: Wir suchen im Hinblick auf die EM im Sommer die beste Elf. Wir haben wieder Benjamin Henrichs dabei, der wenn alles normal läuft, morgen starten wird. Er hat eine gute defensive Stabilität, aber auch den nötigen Mut nach vorne.

... Ilkay Gündogan: Natürlich ist es ein besonderes Spiel für ihn, aber er freut sich darauf. Seine Famile und Eltern leben in der Türkei. Er spürt die Verantwortung, ein gutes Spiel zu machen.

... die Entscheidung eines Spielers für eine Nationalmannschaft: Das ist kein Thema, wo man einem Spieler reinreden sollte. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die man als Außenstehender gar nicht bewerten kann.

... den Gegner: Das ist fußballerisch eine sehr gute Mannschaft, die nicht in Schönheit sterben will, sondern eine gewisse Geradlinigkeit hat. Ich gehe davon aus, dass sie uns morgen hoch pressen werden und eine Emotionalität auf den Platz bringen wollen. Es wird schon ein Gegner, der offen mitspielt und mutig spielt.

Leroy Sané über...

... die Stimmung: Morgen wird es relativ laut sein. Ich durfte das in Istanbul und München gegen Galatasaray schon kennenlernen und freue mich, weil es eine gute Atmosphäre sein wird.

... die Gründe für seine Konstanz: Ich hatte eine gute Vorbereitung und bin super in die Saison gestartet. Ich habe mich in einen Flow gespielt und versuche alles, dass es so weiterläuft. Im Verein und in der Nationalmannschaft macht es gerade Spaß. Einen speziellen Grund gibt es nicht, ich habe große Ziele und versuche mich immer wieder neu zu motivieren.

... seinen Führungsanspruch und seine Rolle: Ich übernehme auf dem Platz gerne Verantwortung. Auf der Position, die ich spiele, gefällt es mir sehr. Julian (Nagelsmann, Anm.d.Red.) kennt mich und weiß, was ich brauche. Er gibt mir die Freiheiten im Spiel.

[dfb]