Julian Nagelsmann: "Das war ein wirklich tolles Spiel"

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim 2:0 (1:0)-Auswärtssieg gegen Frankreich restlos überzeugt und das EM-Jahr nach Maß gestartet. DFB.de hat die Stimmen der Protagonisten aus dem Groupama Stadium in Lyon gesammelt.

Julian Nagelsmann: Großes Kompliment an die Mannschaft. Der Anstoß war so geplant und herausragend gemacht. Die ersten 25 Minuten waren sehr gut. Danach haben wir mehr Defensivarbeit leisten müssen, aber das ist normal gegen so eine Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert und noch echt gute Chancen gehabt. Am Ende bin ich sehr zufrieden, auch mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Das war ein wirklich tolles Spiel.

Kai Havertz: Heute hat es sehr viel Spaß gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und hatten die ein oder andere gute Torchance. Wir sind froh, gegen so einen Gegner zu gewinnen. Kurz vor dem Turnier ist es extrem wichtig, dass jeder Spieler weiß, wo er dran ist. Das haben wir in den letzten Tagen besprochen. Jeder weiß um seine Rolle, das ist wichtig in einer Mannschaft mit so vielen Spielern. Wir haben mit dem Ball super gespielt, keiner hat sich versteckt und jeder hat sich getraut, den Ball zu bekommen. Wir haben es gut gemacht zwischen den Linien. Ein großes Lob an den Trainer von der ganzen Mannschaft.

Toni Kroos: Wir können sehr zufrieden sein. Wir haben einen guten und wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Es war uns allen klar, dass die Länderspiele dafür die letzte Chance vor der EM sind. Das hat gut funktioniert heute. Es wurde einiges geändert, da war die Frage, ob es so schnell Früchte tragen kann. Wir hatten eine gute Trainingswoche und konnten das super mitnehmen in das Spiel. Wir können sehr zufrieden sein heute.

Rudi Völler: Es hat schon nach ein paar Sekunden unheimlich Spaß gemacht, danach auch die ersten zwanzig Minuten. Das war das Beste, was wir in den letzten Jahren gespielt haben. Danach haben die Franzosen einen Zahn zugelegt und sind über ihre schnelle Außen zu Chancen gekommen. Insgesamt war der Sieg aber verdient, vor allem nach der zweiten Halbzeit. Das hat richtig gut getan heute. Gegen eine französische Mannschaft, die als eine der Favoriten zu dem Turnier im Sommer fährt, kann man nicht alles vermeiden, da ist klar, dass man Chancen zulassen muss. Wir haben es aber meistens geschafft alles zu verteidigen, Marc-Andre ter Stegen hat auch super gehalten. Zu null zu spielen hat gut getan.

[dfb]