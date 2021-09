Julia Simic lost Pokalachtelfinale aus

Der DFB-Pokal der Frauen geht am Wochenende in die zweite Runde, jetzt schon steht die Losfee für die Achtelfinalpartien fest: Julia Simic, Co-Trainerin der U 17-Juniorinnen, wird am 3. Oktober die acht Paarungen unter Aufsicht von Ziehungsleiterin Silke Raml ermitteln. Die Auslosung wird ab 18.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1 und auf skysport.de im frei empfangbaren Livestream übertragen. Sky zeigt am kommenden Montag (ab 18.15 Uhr) auch das Zweitrundenduell zwischen dem MSV Duisburg und Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 1.

Die Achtelfinalpartien sind für den 30. und 31. Oktober angesetzt, das Viertelfinale steigt dann am 1. und 2. März 2022, gefolgt vom Halbfinale am 17. und 18. April 2022. Das Finale findet am 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt. Sky überträgt ein Topspiel jeder Hauptrunde und damit insgesamt sechs Begegnungen - einschließlich des Endspiels in Köln.

Julia Simic gewann den DFB-Pokal als Spielerin viermal: 2012 war sie mit dem FC Bayern München erfolgreich, 2015, 2016 und 2017 triumphierte sie mit dem VfL Wolfsburg. Nachdem die inzwischen 32 Jahre alte Ex-Nationalspielerin ihre Karriere im Sommer beendet hatte, übernahm sie beim DFB die Rolle der Co-Trainerin bei den U 17-Juniorinnen.

[dfb]