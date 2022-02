Jule Brand wechselt nach Wolfsburg

Jule Brand wechselt zur kommenden Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga von der TSG Hoffenheim zum VfL Wolfsburg. Die 19 Jahre alte Nationalspielerin, die für die TSG bislang 36 Bundesligapartien absolvierte und dabei acht Treffer erzielte, unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Die U 17-Europameisterin von 2019 hat seit ihrem Debüt im April 2021 zehn Länderspiele für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestritten und vier Tore markiert.

"Die Verantwortlichen des VfL haben sich in unseren Gesprächen wirklich sehr um mich bemüht", sagt Brand. "Letztlich hat mich das Gesamtpaket beim VfL Wolfsburg, der seit vielen Jahren sowohl in Deutschland als auch in Europa um Titel spielt, absolut überzeugt. Ich denke, dass dieser Wechsel der optimale Schritt für meine weitere Entwicklung ist. Schon jetzt freue ich mich darauf, ab dem Sommer Teil dieses Teams zu sein und mit dem VfL eine erfolgreiche Zeit zu haben."

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, sagt: "Jule zählt nicht nur in Deutschland, sondern auch international zu den größten und somit auch gefragtesten Talenten. Mit ihrem Tempo sowie ihren individuellen Offensivqualitäten strahlt Jule schon in jungen Jahren eine extreme Torgefahr aus. Darüber hinaus passt sie auch charakterlich perfekt in unser Anforderungsprofil."