Jule Brand: "Richtungsweisendes Spiel"

Es ist wieder Spitzenspielzeit in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Am Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport, im NDR und BR) erwartet Spitzenreiter VfL Wolfsburg den Verfolger FC Bayern München. Vor dem Duell der beiden Topteams der vergangenen Jahre spricht Wolfsburgs Jule Brand (20) über die Bedeutung des Duells, ihren Wechsel aus Hoffenheim zum aktuellen Doublesieger und die Euphorie rund um den Frauenfußball in Deutschland nach der Europameisterschaft im Sommer.

DFB.de: Jule Brand, nach dem perfekten Start in die FLYERLARM Frauen-Bundesliga und dem Auftakt in die Champions League steht nun das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Wie sehen Sie die Ausgangslage?

Jule Brand: Wenn wir nur bei den Zahlen bleiben, ist die Ausgangslage so, dass wir in der Tabelle ganz vorne sind und zwei Punkte Vorsprung auf die Bayern haben. Aber wir wissen natürlich, dass wir uns noch sehr früh in der Saison befinden und dass dies ein wichtiges Spiel wird. Mit einem Sieg könnten wir uns schon nach fünf Spieltagen in eine sehr gute Ausgangsposition bringen. Das ist unser Ziel.

DFB.de: Bei einem Erfolg könnten Sie den FC Bayern bereits auf fünf Punkte distanzieren.

Brand: Das wäre tatsächlich eine super Grundlage für den weiteren Saisonverlauf. Wir haben bisher alle vier Begegnungen gewonnen und wollen unseren Lauf fortsetzen. Am Sonntag wollen wir die nächsten drei Punkte holen. Aber es wird eine schwierige Aufgabe.

DFB.de: Liegt der Druck aufgrund der Konstellation eher bei den Münchnerinnen?

Brand: Das ist schwer zu sagen. Klar ist, dass die Bayern auch gewinnen wollen. Egal, wie es ausgehen wird: Es wird kein entscheidendes Spiel sein, weil noch zahlreiche Begegnungen auf dem Programm stehen und noch entsprechend viel passieren kann. Aber es kann richtungsweisend sein, wenn wir erfolgreich sind. Wir sind sehr motiviert.

DFB.de: Wie ordnen Sie die Leistungen des FC Bayern unter dem neuen Trainer Alexander Straus bisher ein?

Brand: Die Bayern hatten im Sommer einen Umbruch und haben zum Start 0:0 in Frankfurt gespielt. Danach haben sie ebenfalls alles gewonnen und ihre Punkte geholt. Das zeigt ja schon, dass sie sehr stark sind. Hinzu kommt, dass sie in der Bundesliga noch keinen Gegentreffer kassiert haben. Wir werden sicher eine Topleistung brauchen, um die Punkte in Wolfsburg zu behalten.

DFB.de: Sie thronen in der Tabelle schon wieder ganz oben. Was macht Sie so stark zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison?

Brand: Auch wenn wir alles gewonnen haben bisher, haben wir in jeder Partie Dinge gefunden, die wir verbessern können. Gleichzeitig ist es schön zu sehen, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern konnten. Da müssen wir dran bleiben. Wichtig ist, dass wir als Team auftreten und jede für jede rennt. Dann sind wir sehr stark.

DFB.de: Was ist möglich für Sie in dieser Saison?

Brand: Wir wollen auf jeden Fall Titel gewinnen, am liebsten alle drei: die Meisterschaft in der Bundesliga, den DFB-Pokal und die Champions League. Dafür treten wir an. Diese Titel wollen wir haben.

DFB.de: Sie sind im Sommer aus Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt. Wie waren die ersten Wochen beim VfL für Sie persönlich?

Brand: Es ist schon eine große Veränderung für mich. Auch das Niveau ist nochmal etwas höher, weil es hier wirklich nur Topspielerinnen gibt. In Wolfsburg kann ich mich täglich mit den Besten der Besten messen und mich dadurch weiter verbessern. Auch für mich persönlich hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Ich wohne jetzt erstmals in einer eigenen Wohnung und bin recht weit weg von meiner Familie und meinen Freundinnen und Freunden. Aber ich fühle mich wohl und bin super aufgenommen worden. Ich habe mich inzwischen ganz gut eingelebt.

DFB.de: Was ist anders als bei der TSG?

Brand: Für mich ist der offensichtlichste Unterschied das fußballerische Niveau auf dem Rasen. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer als ich es gewohnt war. Zudem ist alles extrem professionell, aber in dieser Hinsicht waren wir in Hoffenheim natürlich auch schon ziemlich gut aufgestellt.

DFB.de: Für Sie war der Sommer sehr ereignisreich. Mit der DFB-Auswahl haben Sie Rang zwei bei der Europameisterschaft erreicht. Wie schauen Sie mit etwas Abstand auf das Turnier zurück?

Brand: Es war wahrscheinlich die krasseste Erfahrung meines bisherigen Lebens. Da hat sich ein Traum für mich erfüllt. Ich hatte vorher nicht unbedingt erwartet, dass wir es tatsächlich bis ins Finale nach Wembley schaffen würden. Leider haben wir dort den allerletzten Schritt verpasst und knapp gegen England verloren. Aber auch was danach alles passiert, ist kaum in Worte zu fassen.

DFB.de: Im Nachgang war viel von einer neuen Euphorie rund um den Frauenfußball in Deutschland die Rede. Wie nehmen Sie das als Spielerin wahr? Hält die Euphorie an?

Brand: Ja, auf jeden Fall. Das beste Beispiel dafür ist das Länderspiel zuletzt in Dresden gegen Frankreich. Das Stadion war fast ausverkauft und die Stimmung war super. Das war vor der Europameisterschaft noch ganz anders. Wichtig ist allerdings, dass wir jetzt dran bleiben. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass uns das gelingen wird, wenn wir weiter gute Leistungen zeigen.

DFB.de: Was hat sich für Sie persönlich seit der Europameisterschaft verändert?

Brand: Durch das neue Kapitel VfL Wolfsburg hat sich für mich gefühlt alles verändert. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist insgesamt einfach deutlich gestiegen. Ich habe viele Erfahrungen sammeln können, die ich nun gerne in Wolfsburg einbringen möchte.

