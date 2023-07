Jule Brand: "Es ist fast wie in einer WG"

Nach einer etwa 27-stündigen Anreise war die deutsche Frauen-Nationalmannschaft endlich da – in Down Under. Trotz sichtbarer Müdigkeit stieg Nationalspielerin Jule Brand aber mit einem besonders großen Strahlen aus dem Mannschafsbus am Team Base Camp im australischen Wyong. Für die 20-Jährige geht mit der Teilnahme an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 ein Traum in Erfüllung. Im DFB.de-Interview spricht Brand unter anderem über den Kampf gegen den Jetlag, die Vorfreude auf die WM und die Bedingungen vor Ort am anderen Ende der Welt.

DFB.de: Was macht der Jetlag?

Jule Brand: Ich bin noch etwas müde, aber es war gut, dass wir gestern über den Tag wach geblieben sind. Am Abend war ich dann wirklich sehr müde und habe auch entsprechend lang geschlafen, aber mit der Zeit kommt man immer besser rein. Ich denke, das Gröbste haben wir überstanden.

DFB.de: Welche Strategien haben Sie verfolgt, um nach dieser langen Anreise möglichst lange wachzubleiben?

Brand: Obi (Lena Oberdorf, Anm. d. Red.) hat ihre PlayStation mitgenommen und wir haben ein bisschen gezockt. Andere Spielerinnen haben Serien geschaut, gequatscht oder waren nach dem Abendessen bei der Behandlung. Wir haben uns gegenseitig wachgehalten. Das hat wirklich gut funktioniert.

DFB.de: Sie sind nun zu Ihrer ersten Weltmeisterschaft angereist. Was überwiegt mehr: Vorfreude oder Nervosität?

Brand: Aktuell die Vorfreude. Wenn es in ein paar Tagen aber auf das erste Gruppenspiel zugeht, kommt sicherlich etwas Nervosität dazu. Aber die Vorfreude verfliegt dabei natürlich nicht.

DFB.de: Worauf freuen Sie sich am meisten während des Turniers?

Brand: Auf das Turniergefühl. Mit den Mädels zusammen zu sein, sich auf die Spiele freuen, gemeinsam auf dasselbe Ziel hinzuarbeiten und alles dafür zu geben, dieses auch zu erreichen – darauf freue ich mich am meisten.

DFB.de: Wie empfinden Sie die Stimmung in der Mannschaft?

Brand: Die Stimmung ist super, wir haben viel Spaß. Noch sind wir alle etwas müde, aber so langsam realisieren wir, dass wir jetzt endlich hier in Australien angekommen sind und eine WM ansteht – endlich geht es los. Sobald der Jetlag komplett weg ist, wird es bestimmt noch besser.

DFB.de: Morgen ist ein erstes Teamevent geplant. Wo geht es hin und wie sehr freuen Sie sich darauf?

Brand: Es geht mit der gesamten Mannschaft und dem Staff an den Strand. Was wir dort genau machen, weiß ich noch nicht genau – vielleicht ein paar Spiele. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf.

DFB.de: Wie sind Ihre ersten Eindrücke vom Team Base Camp? Welche Möglichkeiten gibt es vor Ort?

Brand: Ich finde es sehr schön hier. Wir sind in Appartements untergebracht – ich persönlich wohne mit Obi zusammen. Das ist richtig lustig – fast wie in einer WG. Insgesamt haben wir echt coole Möglichkeiten hier, vor allem in der Players Lounge. Wir können uns auch draußen treffen und spazieren gehen. Wir haben hier zum Beispiel einen kleinen See direkt vor der Tür, der wirklich sehr schön ist. Auch unser Trainingsplatz ist gut. Wir haben kurze Wege, was natürlich sehr wichtig ist. Allgemein sind die Bedingungen sehr gut. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Wochen hier.

