Jüngster Torschütze der Liga: Gibson Nana Adu löst David Alaba ab

Nur knapp zwei Monate nach der neuen Bestmarke für den jüngsten jemals eingesetzten Spieler hat Gibson Nana Adu den nächsten Rekord in der 3. Liga aufgestellt. Seit seinem Treffer beim 4:1 gegen den VfB Lübeck ist der Offensivspieler der SpVgg Unterhaching mit 16 Jahren, einem Monat und 30 Tagen auch der jüngste Torschütze der Liga-Geschichte. Und das mit Abstand. DFB.de stellt die Rangfolge vor.

Schon im Sommer 2023 nahm Gibson Nana Adu, damals noch 15 Jahre jung, am Trainingslager der Hachinger Drittligaprofis teil. Seitdem trainiert der sogar noch für die B-Junioren (U 17) spielberechtigte Angreifer beim Aufsteiger regelmäßig unter der Regie von Cheftrainer Marc Unterberger mit. Da zur Saison 2020/2021 das Mindestalter für eine Spielerlaubnis von bis dahin 16 Jahren und sechs Monaten auf das vollendete 16. Lebensjahr gesenkt worden war, bestand für die Partie Mitte Februar bei Arminia Bielefeld (2:1) erstmals die Möglichkeit, dass der am 14. Februar 2008 geborene Adu drei Tage nach seinem Geburtstag erstmals für die erste Mannschaft auf dem Spielfeld steht. Und so kam es dann auch.

Seitdem kam Adu in acht von neun möglichen Begegnungen jeweils als Einwechselspieler zum Einsatz. Nach Vorarbeit des ebenfalls im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching ausgebildeten Aaron Keller - der Schweizer Junioren-Nationalspieler legte noch einen weiteren Unterhachinger Treffer auf und traf zweimal selbst - markierte der Youngster schließlich gegen den VfB Lübeck den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 und damit sein erstes Tor im Profifußball.

Unterberger: "Ich bin stolz, dass der Hachinger Weg funktioniert"

"Es geht nicht um Rekorde, sondern darum, den Jungen heranzuführen", hält Hachings Trainer Marc Unterberger viel von Gibson Nana Adu. "Er wäre, was sein Leistungsvermögen angeht, eigentlich schon vor einem halben Jahr bereit für einen Einsatz gewesen, das lassen nur die Regularien aber leider nicht zu", so Unterberger. "Gibson bekommt nun immer mehr Spielzeit. Jetzt hat er sein erstes Tor erzielt und ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber auch er muss weiterarbeiten. Er ist eines von unzähligen Beispielen an jungen Spielern, die es bei uns schaffen können."

In der Vergangenheit bildete die SpVgg Unterhaching unter anderem Nationalspieler Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) oder den ehemaligen U 21-Nationaltorhüter Nico Mantl (aktuell von RB Salzburg an Viborg FF ausgeliehen) aus. Gegen Lübeck standen neben Adu und Keller mit unter anderem Maurice Krattenmacher und Alexander Leuthard weitere Eigengewächse auf dem Feld. "Ich bin stolz, dass der Hachinger Weg funktioniert", betont Marc Unterberger, der durch den Sieg gegen Lübeck den Klassenverbleib mit seinem Team bereits rechnerisch sicher hat.

Alaba und Moukoko: Erfolgreiche Vorbilder

Um seinen prominenten Vorgänger als jüngsten Torschützen in der 3. Liga abzulösen, hätte Gibson Nana Adu noch rund ein Jahr lang Zeit gehabt. David Alaba hatte am 29. August 2009 mit seinem Treffer für die U 23 des FC Bayern München gegen den Wuppertaler SV (3:1) im Alter von 17 Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen die für lange Zeit gültige Bestmarke aufgestellt. Im Anschluss wurde der Österreicher mit den FCB-Profis nicht weniger als zehnmal Deutscher Meister und zweimal Champions-League-Sieger. Den Titel in der Königsklasse holt der derzeit wegen eines Kreuzbandrisses pausierende Innenverteidiger auch mit seinem aktuellen Klub Real Madrid.

Um Alabas Bestmarke zu unterbieten, fehlten Borussia Dortmunds Angreifer Youssoufa Moukoko am 29. Januar 2022 beim 2:2 gegen den VfL Osnabrück lediglich vier Tage. Kurios: Da die U 23 des BVB in der vorherigen Saison noch in der Regionalliga West am Ball war, spielte der zweimalige deutsche A-Nationalspieler schon lange vor seinem Drittligadebüt erstmals in der Bundesliga und hält dort mit 16 Jahren und einem Tag den Rekord. Auch zum Zeitpunkt seines ersten Treffers in der höchsten Spielklasse war noch nie ein Spieler jünger als Moukoko (16 Jahre und 28 Tage).

Musiala trifft doppelt - Baur beim Debüt erfolgreich

Von der 3. Liga bis in die Nationalmannschaft führte auch der Weg von Jamal Musiala. Der mittlerweile 21-Jährige trug sich am 9. Juni 2020 beim 2:0 der U23 des FC Bayern München gegen den FSV Zwickau im Alter von 17 Jahren, drei Monaten und vier Tagen in die Torschützenliste ein - und das gleich zweimal. Dabei hatte Musiala erst sechs Tage zuvor gegen den SC Preußen Münster (3:2) sein Debüt in der dritthöchsten Spielklasse gegeben.

Mit Mika Baur aus der U 23 des SC Freiburg war ein aktueller Drittligaprofi nur drei Monate "langsamer" als Musiala. Baur schaffte dafür am 15. Januar 2022 gegen den 1. FC Magdeburg (2:3) das Kunststück, gleich bei seinem Debüt mit gerade einmal 17 Jahren, sechs Monaten und sechs Tagen zu treffen.

Vor wenigen Wochen kam dann noch Said El Mala vom FC Viktoria Köln dazu, der sich bei seinem ersten Startelfeinsatz - ebenfalls gegen den VfB Lübeck (1:0) - im Alter von 17 Jahren, sieben Monaten und fünf Tagen direkt in die Torschützenliste eintragen konnte. Man darf gespannt sein, wohin der Weg für Adu, Baur, El Mala und Co. noch führen wird.

Die zehn jüngsten Torschützen der 3. Liga

Platz Damaliges Alter Spieler Verein Datum Partie 1 16 Jahre, ein Monat, 30 Tage Gibson Nana Adu SpVgg Unterhaching 13. April 2024 4:1 gegen VfB Lübeck 2 17 Jahre, zwei Monate, fünf Tage David Alaba FC Bayern München U 23 29. August 2009 3:1 gegen Wuppertaler SV 3 17 Jahre, zwei Monate, neun Tage Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund U 23 29. Januar 2022 2:2 gegen VfL Osnabrück 4 17 Jahre, drei Monate, 14 Tage Jamal Musiala FC Bayern München U 23 9. Juni 2020 2:0 gegen FSV Zwickau 5 17 Jahre, sechs Monate, sechs Tage Mika Baur SC Freiburg U 23 15. Januar 2022 2:3 gegen 1. FC Magdeburg 6 17 Jahre, sieben Monate, fünf Tage Said El Mala FC Viktoria Köln 31. März 2024 1:0 gegen VfB Lübeck 7 17 Jahre, sieben Monate, acht Tage Max Christiansen FC Hansa Rostock 3. Mai 2014 1:1 beim FC Rot-Weiß Erfurt 8 17 Jahre, sieben Monate, elf Tage Julian Hettwer MSV Duisburg 26. Januar 2021 1:3 beim FSV Zwickau 9 17 Jahre, sieben Monate, 14 Tage Lorenz Knöferl TSV 1860 München 18. Dezember 2020 2:2 gegen SV Wehen Wiesbaden 10 17 Jahre, acht Monate, 27 Tage Patrick Pflücke 1. FSV Mainz 05 U 23 26. August 2024 3:1 bei der U 23 von Borussia Dortmund

[mspw]