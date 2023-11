Jüngere U 17: Remis gegen die Türkei

Die jüngeren U 17-Junioren haben ihr erstes Länderspiel gegen die Türkei mit einem Remis beendet. Bei starkem Regen und Wind in Manavgat an der Türkischen Riviera erkämpfte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Pruß ein 1:1 (0:0) gegen den türkischen Nachwuchs. Am Dienstag (ab 10 Uhr MEZ) steht der zweite Vergleich an.

Die erste Hälfte der Partie gestaltetet sich relativ ausgeglichen und es ging ohne Tore in die Pause. Die deutsche Mannschaft kam besser in die zweite Halbzeit und Denis Husser erzielte in der 52. Minute die Führung. Doch schon kurze Zeit später traf Berkay Aslan (58.) vom FC Augsburg für den türkischen Nachwuchs zum Ausgleich.

"Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel", analysiert Pruß nach der Partie. "Beide Mannschaften hatten in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel sind wir früh in Führung gegangen, die Türken haben aber schnell ausgeglichen. Am Ende haben wir nochmal gedrückt und auch nochmal den Pfosten getroffen, ein Treffer sollte aber nicht mehr fallen."

Vorgängerlehrgang bei U 17-WM in Indonesien

Die deutsche U 17-Auswahl darf nach dem Gruppensieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde in Liechtenstein für die zweite Runde (17. bis 27. März 2024) planen. Zuvor steht noch das Wintertrainingslager Anfang Januar in Pinatar (Spanien) und der Algarve Cup Anfang Februar in Portugal als Vorbereitung auf dem Programm.

Der U 17-Vorgängerjahrgang (2006) von DFB-Trainer Christian Wück tritt als amtierender Europameister seit dem 12. November bei der WM in Indonesien an.

[dfb]