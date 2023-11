Jüngere U 17 erneut gegen die Türkei

Für den jüngeren Jahrgang der U 17-Junioren steht heute (ab 10 Uhr MEZ) zum Abschluss des Lehrgangs in Manavgat das zweite Testspiel gegen den türkischen Nachwuchs an. Beim erste Aufeinandertreffen gab es für das Team von DFB-Trainer Michael Prus am Samstag ein 1:1 (0:0). Für die beiden Duelle an der Türkischen Riviera hatte Cheftrainer Prus einen 20-köpfigen Kader nominiert.

Die Startelf: Schlich - Koscierski, Coulibaly, Benkara, Peters, Swider (C), Adeh, Hagmeyer, Nasrawe, Bleicher, Gaul Souza.

"Wir freuen uns auf das zweite Spiel gegen die Türkei", sagt Prus. "Im zweiten Spiel sollen die Jungs, die am Samstag nicht gespielt haben, in der Startelf stehen. Wir möchten allen die Chance geben, sich zu zeigen und sich auf internationalem Niveau zu messen."

Vorgängerlehrgang bei U 17-WM in Indonesien

Die deutsche U 17-Auswahl darf nach dem Gruppensieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde in Liechtenstein für die zweite Runde vom 7. bis 27. März 2024 planen. Zuvor stehen noch das Wintertrainingslager Anfang Januar in Pinatar (Spanien) und der Algarve Cup Anfang Februar in Portugal als Vorbereitung auf dem Programm.

Der U 17-Vorgängerjahrgang (2006) von DFB-Trainer Christian Wück tritt derzeit als amtierender Europameister bei der WM in Indonesien an und trifft dort heute (ab 9.30 Uhr, live bei Sky Sport und FIFA+) im Achtelfinale auf die USA.

[dfb]