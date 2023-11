Jüngere U 17 dreht Spiel in der Türkei

Der jüngere Jahrgang der U 17-Junioren hat den zweiten Vergleich mit der Auswahl der Türkei zum Abschluss des Lehrgangs in Manavgat in einem turbulenten Spiel 4:3 (0:1) gewonnen. Dabei machte das Team von DFB-Trainer Michael Prus ein 0:2 und 1:3 wett. Im ersten Duell am Samstag hatten sich die beiden Kontrahenten 1:1 (0:0) getrennt.

Mustafa Erhan Hekimoglu hatte die Türken mit zwei Treffern in der 23. und 57. Minute in Front geschossen, Niklas Swider von Borussia Mönchengladbach (67.) zunächst verkürzt. Den dritten türkischen Treffer (77.) konterte der DFB-Nachwuchs in den Schlussminuten durch einen Foulelfmeter von Adin Licina (Bayern München) in der 83. Minute sowie einen Doppelpack des Leverkuseners Naba Mensah (86., 90.+2).

Nach dem Gruppensieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde in Liechtenstein geht es im neuen Jahr in der zweiten Runde vom 7. bis 27. März 2024 umd die EM-Teilnahme. Zuvor stehen noch das Wintertrainingslager Anfang Januar in Pinatar (Spanien) und der Algarve Cup Anfang Februar in Portugal als Vorbereitung auf dem Programm.