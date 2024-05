Jubiläumsfeier der Sektion Mitteldeutschland in Jena

Beim öffentlichen Training unserer Nationalmannschaft versprühten die rund 15.000 Fans eine deutlich spürbare Euphorie auf die Heim-EM. La-Ola, Fangesänge, einfach eine schöne Atmosphäre. Mittendrin die Sektion Mitteldeutschland, die auf ihr 17-jähriges Bestehen angestoßen hat und mit etwa 100 Mitgliedern vor Ort war, um sich selbst und unser DFB-Team zu feiern.

Nachdem sich unsere Mannschaft im Anschluss an die Trainingseinheit geduldig Zeit für Autogramme und Selfies genommen hat, ging es für Fan-Club-Betreuer Rico Jakob und seine Sektion Mitteldeutschland weiter zum Mitgliedertreffen im angrenzenden Fan-Projekt Jena. Hier wurde bei Kaltgetränken und Thüringer Rostbratwurst in Erinnerung an vergangene Reisen und Erlebnisse geschwelgt. Als besonderes Highlight las Marcel Wedow aus seinem Buch "Meine Fußballhelden" vor, in dem er unter anderem lustige Anekdoten über Fußballgrößen wie Ottmar Walter, Gerd Müller und Uli Hoeneß niedergeschrieben hat.

"In den Jahren enge Freundschaften entstanden"

In den 17 Jahren haben die Mitglieder der Sektion Mitteldeutschland schon einiges erlebt, sind quer über den Erdball gereist. So auch die Fan-Club-Mitglieder Uwe und Anke Mlejnek. Uwe nimmt schon seit 2008 an den von Rico organisierten Reisen teil. Für ihn steht vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund: "Schön ist, dass man hier viele Fans auch aus dem Osten kennenlernt. So sind in den Jahren enge Freundschaften entstanden. Es ist richtig schön, sich auf Reisen und Mitgliedertreffen wiederzusehen."

Uwes Ehefrau Anke hat sich 2016 vom Fan-Club-Fieber anstecken lassen und ist seither fester Bestandteil der Sektion Mitteldeutschland. Dabei war sie zunächst skeptisch: "Ich wusste nicht, ob ich da wirklich mitfahren sollte, aber dann kommst du in diese tolle Gemeinschaft und möchtest sie nicht mehr missen."

Zudem sind beide nach den vergangenen Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande zuversichtlich, dass unser DFB-Team gut bei der EM abschneiden wird. Uwe prognostiziert sogar den Titelgewinn. Und auch falls es nicht so gut laufen sollte, genießen die Eheleute den Zusammenhalt, getreu dem Motto: "Die Mannschaft ist der Grund und die Gemeinschaft das Ziel!"

[hw]