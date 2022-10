Josten-Doppelpack lässt Meppen jubeln

Aufsteiger SV Meppen fuhr zum Auftakt des 5. Spieltages in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge ein. Das Team von Trainerin Carin Bakhuis setzte sich gegen den Tabellenletzten 1. FFC Turbine Potsdam 2:0 (0:0) durch und rückte auf Rang sieben vor.

Vor 1091 Zuschauer*innen sorgte die offensive Mittelfeldspielerin Lisa Josten (51./77.) mit zwei Treffern für die Entscheidung. Die Gäste aus Potsdam gingen bereits zum vierten Mal hintereinander leer aus und bleiben siegloses Schlusslicht.

Potsdam-Trainer Middeke: "Köpfe oben behalten"

"Das Ergebnis ist eine große Enttäuschung", sagte Postdams Trainer Sebastian Middeke, der in der abgelaufenen Saison noch die U 17-Juniorinnen des SV Meppen betreut hatte, an seiner früheren Wirkungsstätte im Interview bei MagentaSport. "Unsere Spielerinnen haben alles reingeworfen. Meppen hat es aber gut gemacht, konnte sich immer wieder befreien. Es ist eine sehr schwierige Situation. Wir müssen die Köpfe oben behalten."

Meppens Matchwinnerin Lisa Josten meinte: "Die Erleichterung ist groß, so kann es gerne weitergehen. Mit sechs Punkten aus den ersten fünf Begegnungen sind wir absolut im Soll." Auch Außenstürmerin Lydia Andrade freute sich: "Wir haben die Aufgabe souverän gelöst."

Turbine-Torhüterin Vanessa Fischer oft im Blickpunkt

SVM-Trainerin Carin Bakhuis setzte auf dieselbe Startformation wie beim 1:0 bei Bayer 04 Leverkusen, dem ersten Saisonsieg. Bei den Gästen aus Potsdam kehrte Vanessa Fischer nach abgesessener Rotsperre ins Tor zurück (für Jil Frehse). Im Mittelfeld ersetzte Alisa Grincenco Vizekapitänin Viktoria Schwalm.

Schon in der ersten halben Stunde hatten die Gastgeberinnen die deutlich besseren Tormöglichkeiten. So scheiterten Anna Margraf und Kristina Maksuti jeweils an Vanessa Fischer, Lydia Andrade zielte knapp vorbei. Auf der Gegenseite tauchte Martyna Wiankowska frei vor dem Meppener Tor auf, konnte Torhüterin Laura Sieger aber nicht überwinden. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Lydia Andrade flankt - Lisa Josten ist zur Stelle

Auch in der zweiten Halbzeit erwischte der SV Meppen den besseren Start. Nach glänzender Vorarbeit von Lydia Andrade, die von der linken Seite nach innen flankte, war Lisa Josten (51.) am zweiten Pfosten zur Stelle und ließ Vanessa Fischer aus kurzer Entfernung keine Abwehrmöglichkeit.

Die Potsdamerinnen bemühten sich zwar, nach vorne zu spielen, kamen aber dennoch kaum zu hochkarätigen Torchancen. Auch insgesamt zehn Eckbälle blieben ohne Wirkung. Die gelernte Stürmerin Sophie Weidauer, wegen der großen Personalnot erneut in der Innenverteidigung aufgeboten, ging in der Schlussphase ebenfalls mit nach vorne, konnte aber auch nichts mehr mehr an der erneuten Niederlage ändern. Nach einem schnellen Konter erzielte Lisa Josten (77.) ihr zweites Tor und machte damit alles klar.

