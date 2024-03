Joshua Quarshie nachnominiert

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Colin Kleine-Bekel von Holstein Kiel hat DFB-Trainer Antonio Di Salvo Joshua Quarshie für die deutsche U 21-Nationalmannschaft nachnominiert. Der 19 Jahre alte Verteidiger von Fortuna Düsseldorf ist bereits im Teamhotel der DFB-Auswahl eingetroffen.

Am Freitagabend trennte sich die U 21 in Chemnitz mit 0:0 von der Auswahl des Kosovo. Nun folgt am Dienstag (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) im Leuna-Chemie-Stadion in Halle die Partie gegen Israel.