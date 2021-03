Steht vor ihrem 25. Einsatz in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Melissa Joos

Joos leitet SC Freiburg gegen SC Sand

Schiedsrichterin Melissa Joos aus Leinfelden-Echterdingen leitet heute (ab 14 Uhr) die Nachholpartie vom 13. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und dem SC Sand. Unterstützt wird sie dabei an den Seitenlinien von Selina Menzel aus Stutensee und Patricia Samsudean aus Berchtesgaden.

Zudem ist FIFA-Schiedsrichterin Riem Hussein aus Bad Harzburg heute Abend (ab 18 Uhr) beim Spiel FC Rosengard gegen SKN St. Pölten in der Champions League der Frauen im Einsatz. Unterstützt wird sie dabei an den Seitenlinien von Katrin Rafalski aus Baunatal und Sina Diekmann aus Dortmund. Vierte Offizielle ist Karoline Wacker aus Marbach am Neckar.

Hier geht's zu allen Ansetzungen.

[dfb]