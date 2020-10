Joko und Klaas kommentieren U 21 gegen Bosnien-Herzegowina

Vom Moderator zum Kommentator: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden an der Seite von Hauptkommentator Matthias Stach am Dienstag (ab 18.15 Uhr) das EM-Qualifikationsspiel der U 21-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina live auf ProSiebenMAXX und ran.de begleiten. Die beiden Moderatoren leisten so ihre "Strafe" für ihre Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" ab.

Für die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Kuntz geht es im Fürther Sportpark Ronhof|Thomas Sommer um wichtige Zähler im Kampf um die Teilnahme an der EM-Endrunde.