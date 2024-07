Joker Watkins schießt England ins EM-Finale

England ist Spanien ins Endspiel der EURO 2024 gefolgt. Die "Three Lions" setzten sich im zweiten Halbfinale in Dortmund 2:1 (1:1) gegen die Niederlande durch und spielen am Sonntag (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) im Berliner Olympiastadion um ihren ersten EM-Titel.

Die Partie startete furios: Zunächst brachte Xavi Simons die Niederländer mit einem fulminanten Distanzschuss in der siebten Minute in Führung, dann brachte der von Denzel Dumfries gefoulte englische Kapitän Harry Kane die "Three Lions" per verwandeltem Strafstoß wieder zurück ins Spiel (18.).

Zweimal Alu und ein spätes Jokertor

England übernahm in der Folge die Spielkontrolle und schnupperte bereits wenig später am zweiten Treffer, doch Dumfries kratzte Phil Fodens Versuch von der Torlinie (23.). Doch auch die Niederländer blieben gefährlich: Dumfries köpfte nach Eckball wuchtig an die Querlatte (30.). Es ging weiter hin und her, Foden schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze an den Außenpfosten (32.).

Nach einer längeren Phase des Abtastens meldete sich "Oranje" nach der Pause erstmals gefährlich an, als Virgil van Dijk Englands Keeper Jordan Pickford nach einer Ecke zu einer Parade zwang (65.). Danach blieb es bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit ein umkämpftes Spiel ohne große Höhepunkte - dann schlug Joker Ollie Watkins in der Nachspielzeit aus spitzem Winkel zu und ließ Bart Verbruggen im niederländischen Tor keine Abwehrchance (90.+1).