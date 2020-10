Joachim Löw: "Wir haben echt gefightet"

Im vierten Nations-League-Spiel der Saison hat die deutsche Nationalmannschaft den nächsten Sieg verpasst. In einer torreichen Partie kam das Team von Joachim Löw beim Jubiläumsspiel von Toni Kroos gegen die Schweiz zu einem 3:3 (1:2). Wie zufrieden waren der Bundestrainer und seine Spieler nach der Begegnung? DFB.de mit den Stimmen zum Spiel in Köln.

Joachim Löw: Das Spiel war wahnsinnig intensiv. Beide Mannschaften haben viel riskiert, aber auch viele Fehler gemacht. Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, danach haben wir eine sher gute Moral gezeigt. Das war sicherlich positiv. Aber hinten haben wir einige Fehler gemacht. Wir haben bewusst viel riskiert, nach hinten Fehler gemacht - das müssen wir beheben. Gut, dass wir zurückgekommen sind. Wir haben echt gefightet. Aus den Rückschlägen kann man stark hervorgehen. Wir müssen auch in der Kommunikation und den Anweisungen besser werden. Wenn wir zum Turnier fahren, ist das Ziel, soweit wie möglich zu kommen. Halbfinale ist das Minimumziel. Die Mannschaft hat echt Potenzial. Wenn wir ein paar Dinge korrigieren, können wir uns darauf freuen.

Toni Kroos: Unser Problem waren die ersten zehn, 15 Minuten. Danach haben wir ein gutes Spiel gemacht und uns fußballerisch zum letzten Spiel gesteigert. Am Ende sind wir mit dem Punkt nicht zufrieden, weil es unser Anspruch ist, das Spiel zu gewinnen. Es war für mich natürlich ein besonderes Spiel. Die 100 erreicht zu haben - das ist eine schöne Marke. Aber wer mich kennt, weiß, dass es mir mehr um Ergebnisse und Titel geht als Einsätze. Aber klar: 100 Einsätze sind etwas Schönes. Ich habe in der Vergangenheit mit unfassbar guten Fußballern und Typen zusammengespielt. Ich hoffe, dass wir mit der jetzigen Mannschaft an diese Erfolge anknüpfen können.

Kai Havertz: Wir sind nach vielen Rückschlägen zurückgekommen, haben Moral bewiesen. Wir befinden uns in einem Prozess, haben eine junge Mannschaft. Wir lassen uns nicht von unserem Weg abbringen und werden es weiter versuchen. Wir müssen klüger verteidigen, aber es waren heute gute Ansätze zu sehen.

Joshua Kimmich: Man hat gemerkt, dass wir uns heute viel vorgenommen haben. Wir wollten unsere PS auf die Straße bringen. Die Tore müssen wir besser verteidigen. Aber es war ein anderer Auftritt als gegen die Ukraine. Eine gewisse Mentalität war da.Ich will nicht alles schön reden, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen unsere Qualitäten besser auf den Platz bringen. Das müssen wir hinbekommen in den nächsten Spielen.

Manuel Neuer: Wir hätten heute gerne gewonnen. Wir haben eindeutig zu viele Gegentore kassiert, haben uns aber im Laufe des Spiels gefangen und hatten Spielkontrolle. Grundsätzlich hat man heute gute Sachen gesehen. Wir geben uns nicht auf und schauen nach vorne. Wir wollen beim nächsten Lehrgang unsere Spiele gewinnen.

[dfb]