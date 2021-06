Joachim Löw: "Es ist noch nichts passiert"

Knappe Niederlage zum EM-Auftakt: Die deutsche Nationalmannschaft hat in München zum Start in die Gruppe F 0:1 (0:1) gegen Weltmeister Frankreich verloren. Ein unglückliches Eigentor von Mats Hummels sorgte in der 20. Minute für den Siegtreffer der Franzosen. Nach der Partie äußerten sich Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler zur Niederlage. DFB.de hat mitgeschrieben.

Joachim Löw: Es war ein brutal intensives Spiel. Wir haben alles in die Waagschale geworfen und gefightet bis zum Schluss. Ich kann der Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf machen. Wir haben viele Zweikämpfe geführt. Uns hat aber die Durchschlagskraft im letzten Drittel gefehlt. Das Eigentor ist Pech. Für Mats ist es schwierig, den Ball zu klären. Wir haben versucht, über die Außen zu spielen. Das war unser Plan, weil wir wussten, dass Frankreich kompakt und dicht in der Mitte steht. Wir haben, so gut es ging, versucht, über Flanken zu operieren. Morgen müssen wir einige Dinge aufarbeiten. Wir müssen aber den Blick nach vorne richten. Wir sind jetzt alle enttäuscht, aber es ist noch nichts passiert. Wir haben noch zwei Spiele, in denen wir es wieder gerade biegen können.

Toni Kroos: Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir machen wollten. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und wir hatten Chancen, Tore zu machen - nicht weniger als die Franzosen. Ein unglückliches Tor hat das Spiel entschieden. Wir wussten vorher, dass Frankreich individuelle Klasse hat. Aber wir haben vieles sehr gut kontrolliert. Ich habe wenige Konter der Franzosen gesehen. Was uns gefehlt hat, war ein Tor. Wir müssen nach vorne schauen. Wenn du das erste Spiel verlierst und nur drei Spiele hast, dann ist der Druck immer groß.

Joshua Kimmich: Wir waren heute nicht die schlechtere Mannschaft. Wir hatten die Dominanz im Spiel und geraten durch ein dummes Gegentor in Rückstand. Wir haben es dann verpasst, komplett ins Risiko zu gehen. Ein Punkt wäre irgendwie verdient gewesen. Wir haben das Niveau, mit den Topteams mitzuhalten. Frankreich ist der Topfavorit, und wir müssen im nächsten Spiel zeigen, dass wir auch ein Favorit sind.

[dfb]