Jimmy Hartwig: "Mein Lieblingsspieler ist…"

"Ich will einfach Menschen helfen", sagt Jimmy Hartwig in der aktuellen Folge von "Einfach Fußball", dem WDR-Podcast. "Jimmy unterwegs" heißt das neue DFB-TV-Talkformat, bei dem der 66 Jahre alte DFB-Botschafter kleine Vereine besucht, die Großes leisten. Im Gespräch mit WDR-Reporter Sven Pistor erzählt Hartwig von seinen Erlebnissen beim FT Groß-Midlum in Ostfriesland und beim 1. FFC Elbinsel in Hamburg.

Daneben geht es bei der neuen Folge von "Einfach Fußball" um Hartwigs Karriere in der Bundesliga inklusive drei Deutsche Meisterschaften mit dem HSV, seine Zeit unter Kulttrainer Ernst Happel und ein Auswärtsspiel in Köln, "als mir tatsächlich beim Einlaufen der Geißbock auf die Fußballstiefel pinkelte". Zudem verrät Hartwig, welche Musik er gerne hört (Boyz 2 Men, Nat King Cole), seine Lieblingszahl (die 7) und seinen Lieblingsspieler (Bastian Schweinsteiger). Einen besonderen Wunsch für seinen HSV hat er auch noch. "Dass die mal wieder so einen Sechser kriegen, wie ich einer war."

[th]