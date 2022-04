"Jetzt wird gefeiert": St. Pauli gewinnt den DFB-ePokal

Der FC St. Pauli ist der Sieger des DFB-ePokals powered by ERGO 2021/2022. Nach spannenden Wochen und Monaten, fand der Wettbewerb den Nachfolger des Premierensiegers Celtic Worms. Damit gewinnt zum ersten Mal ein Profiklub den DFB-ePokal!

Nachdem der FC St. Pauli im letzten Jahr im DFB-ePokal im Halbfinale scheiterte und zweimal Vizemeister der Virtual-Bundesliga (VBL) wurde, galten die Hamburger als die "Unvollendeten". Diesmal hatte das Team vom Millerntor die Chance, sich gegen den deutschen Meister von 2021 zu belohnen. Während die Sankt Paulianer im Halbfinale das Team von FOKUS schlugen, setzte sich Heidenheim gegen den 1. FC Köln durch.

Zwei Spiele, zwei Siege: Sankt Pauli souverän

Die Auftaktpartie des Finales bestritten "Erol96x" für Sankt Pauli und "Deni10" für den 1. FC Heidenheim. Der FC St. Pauli kam besser in die Partie und lag zur Halbzeit bereits 3:0 vorne. Für "Deni10" sollte im Spiel einfach nichts funktionieren und "Erol96x" brachte das Spiel mit einer souveränen Leistung ins Ziel. Der FC St. Pauli sicherte sich schließlich mit einem 5:2 den ersten Matchball fürs Finale.

Im zweiten Spiel hatte "FCSP_Kamal" die Chance, den FC St. Pauli zum DFB-ePokal-Sieger zu küren. Der 1. FC Heidenheim in Person von "harterschuss22" wollte dies aber verhindern. Wieder startete St. Pauli besser in das Spiel und ging früh 1:0 in Führung. Danach nahmen die Heidenheimer die Zügel in die Hand und machten viel Druck auf das gegnerische Tor. "FSCP_Kamal" blieb allerdings cool und legte den zweiten Treffer nach. Heidenheim konnte dem nichts mehr entgegensetzen und musste sich nach zwei Spielen geschlagen geben. Damit stand fest: Der FC St. Pauli ist der zweite DFB-ePokal-Sieger der Geschichte.

"Wir haben zwei Jahre darauf hingearbeitet"

Die Freude bei den Hamburgern war dementsprechend riesig - die Erleichterung war "FSCP_Kamal" anzumerken. "Es ist der Wahnsinn. Wir haben zwei Jahre darauf hingearbeitet. Es ist einfach so schön und jetzt wird gefeiert."

Der DFB-ePokal powered by ERGO ist ein landesweiter eFootball-Wettbewerb des DFB, in dem sowohl Amateurteams als auch eFootball-Profis aus ganz Deutschland antreten und wird seit 2020 ausgetragen. In der diesjährigen zweiten Saison haben über 1000 Teams am DFB-ePokal teilgenommen und dem Turnier spannende Momente und besondere Geschichten verliehen. Die diesjährige Ausgabe des DFB-ePokals fand von Oktober 2021 bis April 2022 statt und hat mit FC St. Pauli einen verdienten Sieger gefunden. Alle weiteren Infos rund um den Wettbewerb gibt es hier auf der Plattform und auf den DFB-eFootball Socials.

