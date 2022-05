Jetzt Tickets fürs A-Junioren-Finale sichern

Die Saison der A-Junioren-Bundesliga erreicht am Sonntag (ab 12.45 Uhr, live auf Sky) ihren Höhepunkt. Im Stadion am Wurfplatz in Berlin treffen die beiden U 19-Mannschaften von Hertha BSC und Borussia Dortmund aufeinander. Im Kampf um den Finaleinzug setzten sich die jungen Borussen gegen Schalke 04 durch, der Berliner Nachwuchs gewann beide Halbfinalpartien gegen den FC Augsburg.

Nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale der Junioren hat Borussia Dortmund bereits eine Woche später die erneute Chance auf einen Titel. Die U 19 der Hertha peilt im eigenen Stadion ihre insgesamt zweite Meisterschaft nach 2018 an.

Tickets ab sofort verfügbar

Wer sich das Endspiel zweier deutscher Topteams live anschauen will, kann sich ab sofort Tickets sichern. Ein Stehplatzticket kostet fünf Euro, eine Sitzplatzkarte ist für zehn Euro (ermäßigt fünf Euro) erhältlich. Der Vorverkauf wird ausschließlich online über die beiden Finalisten Hertha BSC und Borussia Dortmund abgewickelt. Rollstuhlfahrer*innen oder Fans mit einem B im Schwerbehindertenausweis wenden sich bitte an barrierefrei@herthabsc.de.

Am Finaltag öffnen die Tageskassen am Stadion am Wurfplatz ab 11.00 Uhr. Der DFB empfiehlt, Karten im Onlinevorverkauf zu erwerben.

[lys]