Jetzt Tickets für die U 21-EURO sichern

Fans aufgepasst: Ab sofort sind Tickets für die U 21-EURO in Georgien und Rumänien erhältlich. Die Endrunde findet vom 21. Juni bis 8. Juli in den georgischen Städten Batumi, Kutaisi und Tbilisi sowie in den rumänischen Städten Cluj-Napoca und Bukarest statt.

Die deutsche U 21 von Trainer Antonio Di Salvo trifft in Gruppe C am 22. Juni (ab 18 Uhr) in Kutaisi zunächst auf Israel, am 25. Juni (ab 18 Uhr) folgt die zweite EM-Partie gegen die Tschechische Republik in Batumi, ehe am 28. Juni (ab 18 Uhr) das abschließende Vorrundenspiel gegen England erneut in Batumi ansteht.

Die Partien der EURO-Gruppen A und C werden wie auch die Viertelfinals und Halbfinals der Gruppenteilnehmer allesamt in Georgien stattfinden. Die Begegnungen der Teams aus den Gruppen B und D werden in Rumänien ausgetragen. Das Endspiel am 8. Juli (ab 18 Uhr) steigt in der Batumi Arena.

Die deutsche U 21 startet ab der kommenden Woche in die Vorbereitung auf die EM. Am 24. März (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) trifft Deutschland in der PSD-Arena in Frankfurt auf Japan, vier Tage später (28. März, ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) steht ein Härtetest in Rumänien an. Die heiße Phase beginnt am 8. Juni, wenn sich das Team bis zum 18. Juni in Südtirol im Trainingslager auf die EURO einschwört.

[uefa/dfb]