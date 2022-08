Jetzt Tickets für die EM-Qualifikation der U 19-Junioren sichern

Die deutschen U 19-Junioren auf dem Weg zur Europameisterschaft 2023 in Malta begleiten? Kein Problem! Zwischen dem 21. und 27. September trifft das Team von Cheftrainer Guido Streichsbier in Gruppe 12 der ersten Runde der EM-Qualifikation auf Armenien, Belarus und die Slowakei. Das Miniturnier wird in Wolfsburg und Umgebung ausgetragen.

Das erste Spiel bestreitet das DFB-Team am Mittwoch, 21. September, ab 12 Uhr im GWG-Stadion in Gifhorn gegen Armenien. Drei Tage später geht es ab 17 Uhr in Wolfsburg gegen Belarus. Zum Abschluss wartet am Dienstag, 27. September, im Braunschweiger Konrad-Koch-Stadion die Slowakei. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Tickets ab zwei Euro erhältlich

Coach Guido Streichsbier blickt den anstehenden Aufgaben mit großer Vorfreude und einem klaren Ziel entgegen: "Für uns wird es im September direkt ernst. Wir bekommen es mit unangenehmen Gegnern zu tun und wollen uns bei diesem Heimturnier für die nächste Runde qualifizieren. Dass wir diese drei Partien zuhause in Deutschland spielen können und hoffentlich von zahlreichen Fans unterstützt werden, ist für uns eine super Sache!"

Tickets sind ab sofort hier erhältlich. Der Sitzplatz kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro. Für Gruppen ab 10 Personen stehen ermäßigte Karten für jeweils zwei Euro zur Verfügung.

Die zwei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde. Für diese sogenannte Eliterunde ist auch jener Gruppendritte qualifiziert, der gegen die beiden Topteams seiner Gruppe die beste Bilanz aufweist. Ausgespielt wird die Eliterunde im Frühjahr 2023.

