Jetzt sichern: Tickets im deutschen Fanblock bei der Frauen-WM

Nach der Europameisterschaft im vergangenen Sommer steht für unsere Frauen-Nationalmannschaft im kommenden Jahr bereits das nächste große Highlight auf dem Programm: die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien & Neuseeland 2023. Für die deutschen Gruppenspiele am 24. Juli (ab 10.30 Uhr MESZ) gegen Marokko in Melbourne, am 30. Juli (ab 11.30 Uhr MESZ) gegen Kolumbien in Sydney und am 3. August (ab 12 Uhr MESZ) gegen Südkorea in Brisbane sind ab sofort Karten im deutschen Fanblock verfügbar. Bei einer Qualifikation für die K.o.-Phase wird es kurzfristig vor jedem Spiel eine weitere Verkaufsphase für deutsche Fans geben.

Die Bestellphase beginnt ab sofort und endet am 13. Januar um 12 Uhr. Die Tickets kosten während der Gruppenphase in Kategorie 3 20 Australische Dollar. In der K.o.-Phase liegt der Preis zwischen 20 und 40 Australische Dollar.

Mit dem Code WirImTeam können sich deutsche Anhänger*innen in den Fanblock einbuchen. Eine genaue Erklärung zum Buchungsprozedere gibt es hier. Je nach Spielort schwankt das Kontingent in der Gruppenphase zwischen circa 1000 und 1800 Tickets (vier Prozent der Gesamtkapazität).