Jetzt noch um Pokalfinaltickets bewerben

RB Leipzig hat das Ticket für das DFB-Pokalendspiel im Berliner Olympiastadion am 3. Juni (ab 20 Uhr) mit einem 5:1 beim SC Freiburg zuerst gelöst, Eintracht Frankfurt durch das hart umkämpfte 3:2 beim VfB Stuttgart nachgezogen .

Fans können sich noch um Karten fürs große Finale im DFB-Ticketshop bewerben. Anmeldeschluss ist am heutigen Donnerstag, 4. Mai 2023, um 23.59 Uhr. Unter allen Bewerber*innen werden die begehrten Eintrittskarten verlost. Die Zuteilung der Tickets wird voraussichtlich in der 19. Kalenderwoche erfolgen.

Tickets ab 60 Euro

Karten sind in dieser Bestellphase in drei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 60 und 160 Euro. Pro Bestellung können maximal vier Tickets geordert werden. In einer späteren Verkaufsphase erhalten die beiden Finalisten ein Kartenkontingent, das sie über die klubeigenen Verkaufskanäle anbieten werden. Menschen mit Behinderung (Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte/Gehörlose) steht dieses Bestellformular zur Verfügung, das per E-Mail an ticket-service@dfb-events.de geschickt werden muss.

Wer schon jetzt sein Finalticket fix lösen möchte, kann das Hospitality-Angebot des DFB nutzen und das Endspiel zum Beispiel im einzigartigen Football-Village in entspannter Lounge-Atmosphäre mit sommerlicher Außenterrasse, Live-Entertainment und der exklusiven After-Final-Party genießen.

Der DFB warnt vor dem Erwerb von Eintrittskarten bei nicht-autorisierten Tickethändlern.

[dg]