Wiedersehen in Bielefeld: Jule Brand mit Portugals Pinto und Amado (v.l.)

Jetzt noch Tickets fürs Portugal-Spiel in Bielefeld sichern!

Heute (ab 16.10 Uhr) trifft die Frauen-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf Portugal. In der Bielefelder Schüco-Arena erwartet die Spielerinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine stimmungsvolle Kulisse - 6800 Karten sind bereits verkauft. Noch heute können bis Spielende im DFB- Ticketshop Eintrittskarten für das Topspiel auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland erworben werden. Über print@home gekaufte Tickets müssen auf DIN A4 gut leserlich ausgedruckt sowie vor Nässe und Beschmutzung geschützt werden.

Sitzplatzkarten der Kategorie 1 sind für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro) und in der Kategorie 2 für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für die beiden Kategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten ebenfalls 8 Euro pro Person und sind für alle Gruppen ebenfalls im Ticketportal buchbar.

Das Stadion öffnet um 14.30 Uhr, der Anstoß erfolgt um 16.10 Uhr. Ausführliche Informationen zur Anreise und zum Aufenthalt im Stadion entnehmen Fans den Faninformationen, den Anreiseinfos und Sicherheitsinfos.

Topspiel der WM-Qualifikationsgruppe H

Martin Voss-Tecklenburg sagt: "Wir spielen gegen den stärksten Gegner in unserer WM-Qualifikationsgruppe. Umso mehr brauchen wir die Unterstützung der Zuschauer*innen. Bielefeld hat sich schon in der Vergangenheit als starker Standort mit einer tollen Atmosphäre ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder Fans im Stadion dabeihaben dürfen. Das wird unser Spiel beflügeln."

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft führt die WM-Qualifikationsgruppe H mit 18 Punkten nach sechs Spielen an. Tabellenzweiter ist mit 13 Punkten Portugal, dicht gefolgt von der Auswahl aus Serbien (12 Punkte), auf die die DFB-Frauen vier Tage nach der Partie gegen Portugal am Dienstag, 12. April (ab 16 Uhr), in Stara Pazova treffen.

[ag]