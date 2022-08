Jetzt noch für die Egidius-Braun-Akademie 2022 bewerben

Ihr seid nicht älter als 30? Ihr habt als Teams von bis zu drei Personen mit Freunden oder Kollegen gute Ideen für eure Fußballvereine oder Fußballverbände? Für die Gewinnung und Bindung von ehrenamtlich Engagierten, Spielern, Mitgliedern? Für die Jugendarbeit? Für das Zusammenspiel Vereine-Schulen? Für das Zusammenspiel Vereine-Verbände? Für das, was ihr für die richtige Idee für unseren Sport empfindet?

Dann bewerbt euch jetzt für die Egidius-Braun-Akademie 2022, die vom 12. bis 15. September in der Sportschule Schöneck (Karlsruhe) stattfindet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir suchen die besten Ideen und helfen euch durch Konzeptionierungs-Knowhow, Fundraising-Impulse, hochkarätige Gäste, Vernetzung und vieles mehr in der Umsetzung. Bewerbt euch ab sofort mit euren Ideen und eurem Team (insgesamt maximal drei Personen) bis zum Freitag, 19. August 2022, per E-Mail an eba@egidius-braun.de für die Egidius-Braun-Akademie 2022.

Die Egidius-Braun-Akademie: Junge Ideen zum Wohle des Fußballs sind die Basis für die Zukunft unseres Sports, ob in Vereinen oder Verbänden. Ganz im Sinne von Egidius Braun ist es unser Ziel, junge Ehrenamtstalente bei ihrem Wirken zu unterstützen und ihnen zusätzliches Wissen zu vermitteln. Die jungen Engagierten auf ihrem Weg zu motivieren, ihre Gedanken aufzunehmen, mit ihnen gemeinsam weiterzudenken und ihnen Perspektiven für die Verwirklichung ihrer Ideen zu geben ist unser Antrieb.

