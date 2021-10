Jetzt gibt's Tickets für Frauen-EM in England

Die Frauen-Nationalmannschaft trifft bei der UEFA Women's EURO 2022 in England (6. bis 31. Juli) in der Vorrundengruppe in Gruppe B auf Dänemark (8. Juli in Milton Keynes), Spanien (12. Juli in Brentford) und Finnland (16. Juli in Milton Keynes). Das ergab die EM-Gruppenauslosung in Manchester. Mit der Fertigstellung des Spielplans können nun auch die ersten Eintrittskarten verkauft werden. Das Ticket-Bewerbungsfenster der UEFA ist ab sofort bis zum 11. November geöffnet. Die Platzwahl und Buchung kann hier abgeschlossen werden.

Aufgrund technischer Probleme ist es derzeit nicht möglich, auf dem Ticketportal der UEFA Karten zu bestellen.

Jeder Fan der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, der ein Ticket aus dem deutschen Kontingent buchen möchte, benötigt dafür einen Code, den der Fan Club Nationalmannschaft zur Verfügung stellt. Dieser kann unter folgender Adresse per E-Mail abgefragt werden: fanclub-service@mein.dfb.de. Um den Code anzufordern, muss man nicht Mitglied im Fan Club sein. Pro Bestellung können maximal zehn Tickets geordert werden. Alle Fan-Club Mitglieder erhalten den Link automatisch per Fan-Club-Newsletter.

Ticketpreise ab 10 Pfund

Für die Spiele der Gruppenphase ohne Beteiligung der Gastgeber sind Tickets in den Kategorien 1 (20 Pfund, nach aktuellem Umrechnungskurs 23,60 Euro), 2 (15 Pfund, 17,70 Euro) und 3 (10 Pfund, 11,80 Euro) verfügbar. Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre gelten ermäßigte Eintrittspreise von 10 Pfund (Kat. 1, 11,80 Euro), 7,50 Pfund (Kat. 2, 8,90 Euro) und 5 Pfund (Kat. 3, 5,90 Euro). Für Fans mit Behinderung werden Zugänglichkeitstickets zum Preis von Tickets der Kategorie 3 verkauft, unabhängig davon, wo sich diese Plätze im Stadion befinden.

Bei der UEFA Women’s EURO 2022 werden 31 Partien in zehn Stadien ausgespielt. Gastgeber England eröffnet das Turnier im Old Trafford Stadium in der Nähe von Manchester, das Finale wird im Londoner Wembley Stadium ausgetragen. Zu den weiteren Spielstätten gehören das Brighton Community Stadium in Brighton and Hove, das Brentford Community Stadium, die Sheffielder Bramall Lane, das New York Stadium in Rotherham, das Stadium MK in Milton Keynes, das St. Mary’s Stadium in Southampton, die Leigh Sports Village und das Manchester City Academy Stadium.

Auch Finaltickets schon verfügbar

Auch für die Halbfinals und das Finale sind bereits Tickets erhältlich. Die Eintrittskarten für die Halbfinalspiele kosten 40 Pfund (ermäßigt: 20 Pfund) in der Kategorie 1, 25 Pfund (ermäßigt: 12,50 Pfund) in der Kategorie 2 und 15 Pfund (ermäßigt: 7,50 Pfund) in der Kategorie 3. Sie entsprechen dem Preis für die Tickets der Gruppenspiele der englischen Mannschaft. Zum Finale am 31. Juli im Wembley Stadium liegen die Preise bei 50 Pfund (ermäßigt: 25 Pfund) in der Kategorie 1, 30 Pfund (ermäßigt: 15 Pfund) in der Kategorie 2 und 15 Pfund (ermäßigt: 7,50 Pfund) in der Kategorie 3.

Mit einem Ticket+ erhalten Zuschauer*innen neben einem Sitzplatz der Kategorie 1 auch Zugang zu einer Premium-Lounge und ein kostenloses Getränk. Das Ticket+ kostet je nach Spiel zwischen 39 und 99 Pfund, ist jedoch nicht in allen Stadien erhältlich.

[dfb]